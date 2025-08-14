Les pillan con 400 plantas de marihuana en el maletero del coche con el que viajaban en Guadalajara

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a un hombre y una mujer, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.

La detención fue llevada a cabo en la madrugada del pasado viernes por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), durante un control operativo de seguridad ciudadana en el cruce de las carreteras autonómicas CM-2004 y CM-235, dentro del término municipal de El Pozo de Guadalajara.

Durante la identificación de los ocupantes de un vehículo, los agentes detectaron un fuerte olor a marihuana procedente del interior. Tras inspeccionar el maletero, localizaron cuatro cajas con 400 plantas de marihuana, así como diversos enseres y herramientas destinados al montaje de una plantación de interior.

Los detenidos -un hombre de 56 años y nacionalidad española, y una mujer de 55 años y nacionalidad colombiana- fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Horche para esclarecer los hechos.

Posteriormente, se instruyeron diligencias que, junto a los detenidos, fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Guadalajara. El varón contaba con antecedentes previos por delitos similares.