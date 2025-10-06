Llega a Albacete el primer autocine de Halloween con entrada gratis: estas son las películas y los horarios

Una gran pantalla, coches bajo el cielo de estrellas y cine de terror para todos los públicos. Así será el primer Autocine de Halloween que se celebrará en Albacete el 1 de noviembre gracias a la iniciativa que la Filmoteca Municipal ha preparado en colaboración con el Ayuntamiento.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha sido la encargada de presentar esta propuesta, acompañada por el director de la Filmoteca, Jesús López. Durante su intervención ha subrayado que se trata de una actividad que refleja "la cultura viva, participativa y sorprendente" que quiere promover el consistorio.

"Convertiremos el parking del IFAB en una gran sala de cine bajo las estrellas", ha dicho, destacando que este evento ya se intentó realizar el año pasado, pero fue suspendido por la DANA.

El acceso será libre y la cita arrancará a partir de las 20.00 horas. La programación incluirá una maratón con tres títulos míticos del cine de Halloween con la proyección doblada de 'Pesadilla antes de Navidad' de Tim Burton a las 20.00 horas; 'El resplandor', versión extendida, a las 21.30 horas; y 'La noche de los muertos vivientes', también doblada, desde las 00.15 horas.

Serrallé ha puesto en valor la labor de la Filmoteca Municipal como "una de las joyas culturales de la ciudad", que no solo preserva el patrimonio cinematográfico, sino que también se reinventa con propuestas innovadoras para todos los públicos.

Cartelera Autocine en Albacete Ayuntamiento de Albacete

Sonido a través de la radio

El sonido de las películas se emitirá directamente a través de la radio de los vehículos, garantizando una experiencia cómoda, segura y envolvente. Los asistentes solo tendrán que sintonizar la frecuencia que se indicará a la llegada para disfrutar del cine desde su propio coche.

Según han trasladado desde el Consistorio albaceteño, con esta iniciativa "cada espectador podrá ajustar el volumen a su preferencia y disfrutar del sonido envolvente desde la comodidad y seguridad de su propio automóvil".