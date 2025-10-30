Las lluvias intensas ponen en alerta a Castilla-La Mancha para despedir octubre: estos son los lugares afectados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 30 de octubre, cielos nubosos o cubiertos que irán abriéndose a claros con el transcurso del día, tanto en el cuadrante nordeste como en el resto de la región. También se esperan brumas y nieblas matinales abundantes, además de lluvias y chubascos en el sureste que se irán desplazando hacia el este durante la jornada matutina.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán un descenso que situará a Cuenca con 9 grados y al resto de la comunidad autónoma con 10. Por parte, las máximas irán en ascenso, excepto en el sureste donde se esperan descensos. De esta forma, alcanzarán 21 grados en Toledo y 19 en el resto del territorio regional. El viento soplará flojo del norte al principio e irá girando a oeste y suroeste.

La jornada de este viernes, 31 de octubre, estará protagonizada por el aviso amarillo que ha activado la Aemet por lluvias y chubascos en la Sierra de San Vicente, en Toledo, donde podrían ser localmente persistentes. Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en zonas de montaña, especialmente en la mitad occidental. Las brumas y bancos matinales en la mitad también podrían estar presentes, junto a las intensas lluvias y chubascos al sur del Sistema Central.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos con respecto al jueves. Por un lado, las mínimas irán desde los 9 grados en Cuenca hasta los 12 en Toledo. Por otro, las máximas se situarán en 21 grados en Toledo, 20 en Ciudad Real y Albacete, 18 en Guadalajara y 17 en Cuenca. El viento será flojo del sur y suroeste.

Cielos nubosos y lluvias para empezar noviembre

El mes de noviembre arrancará este sábado con cielos nubosos con nubes matinales en gran parte de la comunidad salvo el sureste, donde podrían aparecer probables brumas y bancos de niebla. En Guadalajara y la mitad oeste se espera que el cielo se mantenga cubierto, al igual que las lluvias y chubascos en la Sierra de San Vicente, que al final del día podrían extenderse al oeste de Toledo y oeste de Guadalajara.

Las mínimas subirán en el oeste de Toledo y Guadalajara, con pocos cambios en el resto, posicionándose en 12 grados en Toledo, 11 en Guadalajara, 9 en Cuenca y Ciudad Real, y 8 en Albacete. Las máximas alcanzarán valores de 21 grados en Toledo y Albacete, 19 en Ciudad Real, 18 en Guadalajara y 17 en Cuenca.

La semana acabará este domingo, 2 de noviembre, con intervalos nubosos y probables lluvias y chubascos durante la primera mitad del día. El viento del suroeste al principio, girando a noroeste, irá de flojo a moderado. Las temperaturas tenderán a descender, siendo más acusado el descenso en las mínimas del noroeste, que se producirán al final del día.