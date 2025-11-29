La DO La Mancha presenta sus nuevo vinos en Madrid

Este viernes ha tenido lugar en Madrid la ya tradicional presentación de los vinos de nueva añada de Castilla-La Mancha. En el encuentro, celebrado en el Hotel Palace de la capital, más de una veintena de bodegas de la Denominación de Origen La Mancha dieron a conocer sus vinos más jóvenes.

La presentación de los vinos de Denominación de Origen La Mancha en Madrid a finales de noviembre supone una importante promoción de cara a la campaña de Navidad. Así, según aseguro el presidente de la DO, Carlos David Bonilla, "es clave en la culminación del esfuerzo promocional que realiza el Consejo Regulador, donde estos vinos han llegado por esfuerzo de sus bodegas “con una calidad extraordinaria y una relación calidad-precio muy buena. De cara a la Navidad, esta presentación es la mejor promoción que podemos hacer”.

El encuentro ha tenido un gran éxito de público, tanto entre los madrileños como entre los manchegos que residen en la capital y se han que querido acercar al Hotel Palace a probar los nuevo vinos.

Cristóbal de la Hoz, director general de la bodega conquense Mont Reaga La Razón

Según han asegurado desde la DO La Mancha, los asistentes mostraron gran interés por conocer la diversidad y oferta de los vinos de La Mancha. Desde sus vinos de añadas anteriores, de paso por madera en tintos, hasta los vinos jóvenes de nueva añada 2025. En esta ocasión, con mayor interés si cabe, tras la buena expectación surgida a finalizar la vendimia 2025.

Si en blancos, las protagonistas fueron variedades como la Chardonnay, la Sauvingon Blanc, Macabeo, Verdejo o Moscatel, en tintas los jóvenes elaborados con Cencibel o Tempranillo, Syrah o Cabernet Sauvignon también tuvieron una gran acogida.

En cualquier caso, todo el foco fue para la uva Airén y sus blancos jóvenes. En las vísperas de la primera celebración del Día del Airén, este domingo en Campo de Criptana, el público asistente quiso catar y apreciar el potencial de una uva cuya demanda se ha convertido en tendencia con el giro hacia el consumo de blancos en los últimos años.

Bodegas asistentes

Estas son las 23 bodegas y cooperativas acogidas a la DO La Mancha que han acudido con sus vinos embotellados de la nueva añada 2025.

1. Ayuso

2. César Velasco

3. Don Octavio

4. Casa Antonete

5. Coloman

6. Cristo de la Vega

7. Del Saz

8. Vinícola del Carmen

9. Finca La Blanca

10. Símbolo

11. J. García Carrión

12. El Progreso

13. Santa Catalina

14. Vinicola de Tomelloso

15. Virgen de las Viñas, Bodega Almazara

16. Yuntero

17. Campos Reales

18. Mont Reaga

19. Pedroheras

20. Puente de Rus

21. Taray

22. Altovela

23. Entremontes