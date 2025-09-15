Más de 80 efectivos desplegados para controlar un incendio cerca del polígono industrial en Puertollano (Ciudad Real)

El dispositivo del Infocam de Castilla-La Mancha ha desplegado este lunes un amplio operativo para combatir un incendio forestal declarado en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real).

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional, hasta 86 personas y 22 medios -terrestres y aéreos- han sido movilizados para atajar las llamas.

El fuego ha sido detectado a las 11.45 horas por un vigilante móvil en las inmediaciones de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), situada al norte del núcleo urbano, cerca del Polígono Industrial 'La Nava'.

En un vídeo difundido en redes sociales por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, se puede ver cómo las llamas afectan una zona montañosa en las afueras de la ciudad.

El incendio se mantiene en nivel 0, lo que indica que no ha supuesto riesgo para la población ni para infraestructuras próximas. Por el momento, se desconocen las causas que han originado el fuego, así como la superficie calcinada.