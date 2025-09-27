Una de las mejores pizzas del mundo se hace en Ciudad Real y una influencer lo confirma: "No he probado nada igual"

No hace falta volar a Nápoles ni cruzar el charco hasta Nueva York para disfrutar de una pizza digna de campeonato mundial. Basta con acercarse a Tomelloso, en el corazón de Castilla-La Mancha, para descubrir uno de los templos internacionales de la pizza: el restaurante Marquinetti.

Aquí, entre tradición familiar e innovación culinaria, se elabora la mejor pizza picante del mundo, reconocida oficialmente en Italia. Y no lo decimos solo nosotros. La conocida creadora de contenido gastronómico @pasionxcomer lo ha confirmado tras visitar el restaurante. "No parece que te estés comiendo una pizza, es algo mucho más elaborado en cuanto a sabores, combinaciones, salsas, texturas… Es brutal. No he probado nada igual."

El último reconocimiento internacional lo ha logrado Rocío Marquina, quien se coronó como mejor pizzera del mundo en la categoría de pizza picante en el XXI Campeonato Mundial de la Pizza Picante, celebrado en Scalea (Italia) en octubre de 2024.

Su creación premiada es tan sorprendente como deliciosa: una base vegetal de zanahoria y calabaza, con puerro, nata, gambones y un ingrediente inesperado que marcó la diferencia: peta-zetas. El jurado quedó fascinado, y ahora los comensales también.

"Un lugar de paso obligatorio"

La influencer gastronómica @pasionxcomer, con miles de seguidores en redes sociales, llevaba años queriendo visitar este restaurante. Y por fin lo hizo. "Llevaba años con ganas de venir y probar estas maravillosas elaboraciones" -comenta en su vídeo- "Aquí han venido hasta los Rolling Stones. Es un lugar de paso obligatorio."

Durante su visita, comenzó con unos buñuelos de queso de la casa, y luego se adentró en el mundo de las pizzas, probando tres de sus grandes estrellas: La Rolling Stones, creada especialmente cuando visitó el restaurante el mítico grupo musical; La Express, una pizza más clásica pero con ese toque gourmet que caracteriza a Marquinetti; y La Oficial, una de las pizzas de autor más icónicas del restaurante.

Pero estas no son las únicas joyas del menú. En Marquinetti también se elaboran pizzas inspiradas en figuras tan diversas como Agatha Ruiz de la Prada o El Greco, creaciones a las que se suman exquisitos postres como el helado de mango, el tiramisú y la tarta de queso.

"Sueño con volver" -confesó al final de su visita-, dejando claro que no se trata de una simple comida, sino de una experiencia culinaria inolvidable.

Tomelloso, en el mapa mundial de la pizza

El alma del restaurante es la familia Marquina, auténticos maestros pizzeros con más de 30 años de trayectoria. Al frente está el legendario Jesús Marquina, también conocido como "Il Dottore Marquinetti", cinco veces campeón del mundo y figura clave en la revolución de la pizza gourmet.

Su pasión ha contagiado a toda la familia. Además de Rocío, también su hijo Gustavo Adolfo Marquina ha logrado títulos internacionales en disciplinas como pizza artística, pizza picante y acrobacia pizzera. Gracias a ellos, Tomelloso se ha convertido en un destino gastronómico internacional, atrayendo a turistas y foodies de toda España y del extranjero.