Un menor queda inconsciente tras ser corneado varias veces en el encierro de Mocejón (Toledo)

Un joven de 17 años ha resultado herido de gravedad este martes durante el segundo encierro de las fiestas patronales de Mocejón, en honor a la Virgen de las Angustias. El suceso ha tenido lugar en la plaza central del municipio, donde se celebraba el tradicional festejo taurino.

Según ha informado la Guardia Civil, el menor ha sido alcanzado por uno de los toros mientras intentaba refugiarse en una plataforma situada en el centro del recorrido.

Al parecer, el joven trató de subirse a unas escaleras para ponerse a salvo, pero el astado logró embestirle, causándole tres cornadas.

El herido ha sido atendido rápidamente por los servicios de emergencia y trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Toledo. Presenta varias heridas inciso-contusas localizadas en el hombro y en la zona abdominal, y su pronóstico es grave.