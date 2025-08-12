El mercurio alcanza los 42 grados en Castilla-La Mancha con noches tropicales que no dan tregua

Castilla-La Mancha continúa afrontando una intensa ola de calor que dejará durante las próximas jornadas temperaturas muy elevadas, acompañadas de tormentas localizadas y posibles rachas fuertes de viento, especialmente en zonas de montaña. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por calor extremo y tormentas en toda la comunidad autónoma.

Para este martes, 12 de agosto, se espera una jornada sofocante, con temperaturas máximas que alcanzarán los 41 °C en los valles del Tajo y del Guadiana. En Toledo el termómetro llegará hasta los 42 °C, mientras que en Ciudad Real se quedará en 41 °C. Albacete y Guadalajara registrarán 39 °C, y Cuenca 37 °C. Las mínimas también serán elevadas, por encima de los 20 °C en la mayoría del territorio, destacando los 24 °C en Ciudad Real y 23 °C en Toledo.

Ante este panorama, la Aemet mantiene activado el aviso naranja por calor en toda la región, excepto en Guadalajara, donde se sitúa en nivel amarillo tanto por altas temperaturas como por tormentas.

Durante la mañana predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, a partir del mediodía se espera el desarrollo de nubosidad de evolución, que podría dejar tormentas acompañadas de chubascos en los Montes de Toledo y zonas altas del este. No se descarta que las precipitaciones puedan aparecer en otras zonas. El viento será flojo y variable, pero con rachas fuertes en zonas de tormenta.

Este miércoles, 13 de agosto, continuará el calor sofocante, aunque con una ligera bajada generalizada de las temperaturas máximas. El aviso será amarillo por altas temperaturas en toda la comunidad y también por tormentas en Guadalajara.

Toledo y Ciudad Real alcanzarán los 39 °C, seguidos de Albacete con 37 °C, Guadalajara con 36 °C y Cuenca con 35 °C. Las mínimas oscilarán entre 18 y 23 °C, siendo Ciudad Real la provincia con la noche más calurosa.

Se espera que los cielos se mantengan poco nubosos durante la mañana, pero la nubosidad de evolución irá aumentando desde el mediodía, con tormentas y chubascos más frecuentes e intensos en áreas de sierra, especialmente por la tarde. El viento seguirá siendo flojo y variable, con posibilidad de rachas fuertes en zonas afectadas por tormentas.

Se repite el patrón con algo menos de intensidad

La jornada de este jueves, 14 de agosto, mantendrá el aviso amarillo por calor en las provincias de Ciudad Real y Toledo, que volverán a alcanzar los 39 °C. Guadalajara llegará a los 37 °C, Albacete a 36 °C y Cuenca a 35 °C. Las mínimas descenderán ligeramente, con 18 °C en Cuenca como la temperatura más baja de la región.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados durante la mañana, con aumento de nubes de evolución diurna por la tarde. No se descarta la aparición de chubascos o tormentas aisladas en el entorno del Sistema Ibérico. El viento será flojo, con predominio del sureste, aumentando de intensidad en las horas vespertinas.

A partir del lunes 18 de agosto, el escenario más probable es que las temperaturas comiencen a descender. Aun así, el organismo estatal ha recalcado que las temperaturas todavía serán significativamente elevadas para la época del año y que probablemente se superen los 40 ºC en las mismas zonas que días anteriores. En lo que respecta a las mínimas, estas se mantendrán con valores muy elevados en gran parte del territorio.