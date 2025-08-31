Se moja y dice sin filtros lo que pocos se atreven sobre Albacete: "Eterna infravalorada"

Albacete no suele estar en los primeros puestos de los rankings turísticos, ni es la típica ciudad que se recomienda al planear un viaje por España. Y, sin embargo, cuando alguien se anima a conocerla sin prejuicios, rara vez se va decepcionado. Esa es la reflexión que ha provocado un vídeo viral en TikTok, donde una joven visitante ha retratado su experiencia en la capital manchega.

A través de su perfil @samasalazar_ compartía recientemente un clip titulado 'Un día en Albacete', en el que muestra algunos de los rincones más representativos de la ciudad: desde el emblemático Pasaje de Lodares hasta el Parque de los Jardinillos, pasando por el Mirador de la Torre del Agua, la Catedral, la calle Ancha o el Altozano. En apenas unos segundos, logra condensar la esencia de una ciudad que, lejos de ser solo una "ciudad de paso", guarda historia, vida y belleza urbana.

Pero lo que ha captado la atención de muchos no ha sido solo el vídeo, sino uno de los comentarios que ha recibido. En concreto el de un joven que, sin rodeos, la define como una "eterna infravalorada".

Una expresión breve pero poderosa, que refleja el sentimiento de muchos al descubrir todo lo que Albacete ofrece, y que la propia autora del vídeo respalda con un "de acuerdo" y un emoticono de tristeza.

No es un caso aislado. Ciudades como Jaén, Zamora o Teruel también sufren el estigma de ser poco valoradas a pesar de su riqueza cultural, patrimonial y gastronómica. En el caso de Albacete, quienes se acercan descubren una ciudad viva, con tradición, modernidad, espacios verdes y una oferta culinaria que sorprende.

Este pequeño fenómeno en redes recuerda que a veces basta una visita -o un vídeo viral- para desmontar tópicos y redescubrir lo que muchas veces se tiene delante. Porque sí, Albacete tiene mucho más de lo que se dice. Y quien lo duda, solo tiene que dejarse caer por allí.