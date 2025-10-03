Muere una octogenaria atropellada por un coche en plena calle en Burguillos de Toledo

Una mujer de 81 años ha perdido la vida este jueves por la tarde tras ser atropellada por un coche en la calle San Pedro, en pleno centro de Burguillos de Toledo.

El aviso del accidente se recibió a las 17.20 horas, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.

Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y una UVI móvil, aunque los sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima.