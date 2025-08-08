Muere una trabajadora de 40 años al ser aplastada por maquinaria en una finca agrícola de Albacete

Una mujer de 40 años ha perdido la vida este viernes al quedar atrapada bajo una máquina agrícola mientras trabajaba en una explotación del municipio albaceteño de Pozohondo.

El accidente laboral se produjo en torno a las 13:00 horas, momento en el que se alertó a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital y un médico, que solo pudo confirmar el fallecimiento de la empleada debido a la gravedad del aplastamiento.

Fuentes del servicio de emergencias 112 han explicado que, aunque se llegó a activar un helicóptero sanitario del Sescam, finalmente no fue necesario su traslado al lugar de los hechos.

La víctima, que se encontraba desempeñando tareas en la finca en el momento del suceso, falleció en el acto.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.