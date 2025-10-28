Muere uno de los tres heridos en la explosión de una planta de residuos sanitarios de Socuéllamos (Ciudad Real)

Una de las trabajadoras que había resultado herida en la explosión producida este lunes en una planta de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos (Ciudad Real) ha fallecido.

Este hecho ha sido comunicado por el Ayuntamiento de Socuéllamos a través de sus redes sociales, en las que han mostrado "su más profundo pesar por el fallecimiento de uno de los trabajadores afectados por la explosión ocurrida en la mañana de hoy en la planta de gestión de residuos sanitarios".

En el mismo comunicado, y en nombre de toda la Corporación Municipal, trasladaban"sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la víctima" y manifestaban "ssu apoyo y solidaridad con las otras dos personas que han resultado heridas en el suceso".

Transcurso de los hechos

La explosión en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios, situada en la calle Dinamarca del polígono 'El LLano' de Socuéllamos (Ciudad Real), se originaba sobre las 8.51 horas de este lunes en un bidón contenedor con productos químicos.

En el momento de los hechos se encontraban trabajando cinco operarios, de los cuales tres resultaban heridos. Dos de ellos eran trasladados a centros hospitalarios de gravedad, mientras que otra persona, la mujer ahora fallecida, fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Ciudad Real.

Según avanzaba el jefe del Parque de Bomberos, Rafael Fernández del Hierro, la explosión provocó "una deflagración que causó quemaduras a algunos de los operarios", además de una gran onda expansiva que rompió por sobrepresión los cristales de las zonas superiores e hizo deformaciones en la puerta.

Al lugar se desplazaba la Guardia Civil, la Policía Local, bomberos de Tomelloso, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia de Soporte Vital Básico.