Una niña de Cuenca suplica respeto por su parque en San Mateo: "En vaquillas se llenará de guarros"

"Este parque han tardado años en construirlo… por favor, os pedimos que lo cuidéis". Esa es la petición que una niña de Cuenca ha lanzado en un vídeo que se ha viralizado y que ha tocado la fibra de muchos conquenses.

En plena cuenta atrás para las fiestas de San Mateo, esta pequeña vecina del barrio de Plaza L’Aquila, en el Casco Antiguo de la ciudad, ha alzado la voz con un mensaje claro: que se respete el parque del Mirador de la Plaza de Ronda durante las celebraciones.

Con la sinceridad que solo un niño puede transmitir, la menor explica en el vídeo que el parque fue una reivindicación vecinal durante años, y que lleva apenas tres meses limpio y en buenas condiciones. Pero teme que eso cambie durante las fiestas: "En vaquillas se llenará de guarros", dice sin rodeos.

Pese a la crudeza de sus palabras, el mensaje ha sido recibido como una llamada a la responsabilidad colectiva. La niña destaca que ese parque no es solo un espacio urbano más, sino el lugar donde los niños del barrio juegan, escalan y comparten momentos cada día.

Para la pequeña, el parque del Mirador de la Plaza de Ronda se ha convertido en un rincón imprescindible para las familias del barrio, que han visto cómo la recuperación de este espacio ha transformado la vida diaria de los más pequeños.

El mensaje de esta niña representa a toda una generación que quiere disfrutar de su ciudad sin renunciar a sus espacios. Frente al bullicio, el exceso y, en ocasiones, el deterioro que pueden traer las celebraciones masivas, esta petición se convierte en un símbolo de civismo, respeto y amor por Cuenca y sus espacios.