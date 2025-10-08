La Nocturna de Toledo celebra su mayoría de edad: más de 5.500 corredores de 11 países llenarán sus calles de deporte y solidaridad

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado este martes la XVIII edición de La Nocturna de Toledo, una de las citas deportivas más emblemáticas de la ciudad, que se celebrará el próximo 18 de octubre y que este año reunirá a más de 5.500 corredores de 11 países, en un recorrido de 5 y 8 kilómetros. La prueba, que celebra sus 18 años, contará además con una destacada participación femenina, alcanzando el 30% del total de inscritos.

El acto de presentación ha tenido lugar en el Patio de Armas de la Puerta de Bisagra y ha contado con la participación del concejal de Deportes, Rubén Lozano; el director general de Deportes, Carlos Yuste; la diputada provincial de Deportes, Pilar Martín; Conchi Sánchez, en representación del Banco Santander -patrocinador principal de la carrera-; José Manuel López, director general de Joma; y representantes de las tres asociaciones beneficiarias: APANAS, la Asociación Niemann-Pick y 'Maratón, pura lección de vida'.

Durante su intervención, Velázquez ha destacado que esta prueba representa un hito para el deporte local, al ser "el evento deportivo más multitudinario de la ciudad junto a la San Silvestre, en el año en el que somos Ciudad Europea del Deporte". En este sentido, ha recordado que esta cita nació con una vocación ambiciosa, "con la ilusión de convertir a Toledo en el mejor lugar del mundo para correr".

Una edición especial, con zapatilla conmemorativa de Joma

Uno de los momentos destacados del acto ha sido la presentación de la zapatilla conmemorativa que la firma toledana Joma ha diseñado para la ocasión. Esta edición limitada rinde homenaje a la capital como Ciudad Europea del Deporte, incorporando en su diseño los colores de la bandera local, el skyline de Toledo y elementos distintivos de la distinción. El alcalde ha elogiado a la empresa, asegurando que ha conseguido "diseñar la zapatilla más bonita, dedicada a la carrera y dedicada a Toledo".

Velázquez ha insistido en que este tipo de eventos reflejan el verdadero espíritu de Toledo como Ciudad Europea del Deporte, no solo desde el plano competitivo, sino también desde los valores que promueven. "No se trataba de tener una chapita o un título del que presumir, sino de dejar una huella positiva", ha afirmado, señalando que se están cumpliendo los propósitos fijados con este reconocimiento europeo.

En esa misma línea, ha reiterado el compromiso del Gobierno Municipal para continuar avanzando en los objetivos marcados, entre ellos los fondos europeos para infraestructuras deportivas clave."Pelear hasta el final para conseguir que lleguen a Toledo los fondos europeos que nos corresponden por justicia y podamos poner en marcha ese gran pabellón multiusos", ha remarcado.

Reconocimiento a voluntarios y servicios de seguridad

Finalmente, el alcalde ha expresado su agradecimiento a todos los que hacen posible la organización de este evento, reconociendo de forma especial la labor "imprescindible" de Protección Civil, la Policía Local y el conjunto de voluntarios implicados.

La Nocturna de Toledo se consolida así como una cita con el deporte, la ciudad y la solidaridad, que este año cumple 18 años corriendo junto a miles de personas que dan vida a las calles del casco histórico toledano.