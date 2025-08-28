Sin noticias de Adrián, un chico de 18 años que lleva varios días desaparecido en Ciudad Real

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y la Asociación SOS Desaparecidos han emitido una alerta para pedir la colaboración ciudadana en la localización de Adrián V. T., un joven de 18 años desaparecido desde el pasado 24 de agosto de 2025 natural de Argamasilla de Alba, Ciudad Real.

Según la información proporcionada, Adrián mide aproximadamente 1,80 metros, tiene el cabello negro, corto y liso, ojos marrones y una complexión delgada.

Para facilitar su identificación, se ha difundido un cartel informativo a través de X con el objetivo de llegar al mayor número posible de personas. Para facilitar la búsqueda, piden que cualquier dato sobre la identidad del joven sea comunicado lo antes posible.

Según informa el medio local Tomelloso Hoy, los amigos que acompañaban al joven la noche en la que desapareció han declarado que este se fue junto a una persona cuya identidad aún se desconoce.

Al parecer, tenían planes de tomar un tren con destino a Valencia o Alicante, desde donde posiblemente viajarían al extranjero, con Marsella (Francia) como probable destino final.

Las autoridades solicitan que cualquier información sobre el paradero de Adrián sea comunicada a la Guardia Civil llamando al 062.