Nubes, algo de lluvia y máximas por encima de los 20°C: el tiempo en Castilla-La Mancha, según la Aemet

La semana arranca en Castilla-La Mancha y con ella un ambiente variable que estará protagonizado por cielos nubosos, algunas lluvias débiles en el norte y oeste, así como por temperaturas suaves, con máximas que irán subiendo ligeramente hacia el final de la semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un lunes con cielos nubosos o con claros intermitentes. Durante el día, podría aparecer algo de niebla en zonas de montaña y no se descartan lluvias suaves por la mañana, sobre todo en el nordeste y el oeste de la región. Cuanto más al sureste, menos probabilidad de lluvia. El viento empezará flojo del suroeste y ganará algo de fuerza a lo largo del día, girando a oeste.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán ligeramente, situándose entre 10 y 14 °C; mientras que las máximas se mantendrán o bajarán suavemente, salvo en el sureste de Albacete, donde subirán algo más. De esta forma, llegarán a valores de 25 °C en Toledo, 24 °C en Guadalajara, 23 °C en Albacete y Ciudad Real, y 22 °C en Cuenca.

La jornada de este martes seguirá lamisca tónica que el lunes. Se esperan cielos cubiertos o parcialmente nubosos, con posibilidad de nieblas en zonas altas. Tampoco se descartan algunas lluvias débiles o chubascos, más probables en el nordeste y oeste. En el sureste, es poco probable que llueva. El viento será flojo o moderado, del oeste y suroeste.

Por un lado, las mínimas bajarán ligeramente en general, salvo en el sureste, donde podrían subir un poco. Oscilarán entre 9 °C en Cuenca y 12 °C en Ciudad Real y Guadalajara. Las máximas se mantienen con valores similares, con tendencia a bajar algo salvo en el sureste. El mercurio marcará 22 °C en Ciudad Real y Cuenca, 23 °C en Guadalajara y Toledo, y 24 °C en Albacete.

Brumas, lluvias suaves y máximas al alza

Para este miércoles se prevé una mañana con nieblas y brumas bastante abundantes, sobre todo en zonas altas. A partir del mediodía, tenderá a despejarse en la mitad sur y en el resto quedarán algunas nubes altas. Aún podrían caer algunas lluvias débiles, especialmente por la mañana y en el nordeste y oeste. El viento seguirá soplando del oeste, flojo a moderado.

Las mínimas subirán un poco y las máximas también lo harán, sobre todo fuera del sureste, donde se mantendrán más estables. Así, la Aemet pronostica llegar hasta 26 °C en Toledo, y entre 22 y 25 °C en el resto. Las mínimas se posicionarán entre 14 y 17 °C.

El día comenzará este jueves con cielos nubosos o cubiertos, aunque con el paso de las horas se irán abriendo claros. Podrían darse algunas lluvias débiles y dispersas en el noroeste. El viento será flojo o moderado, de componente oeste.

Las mínimas se mantienen parecidas o bajan ligeramente, entre 13 y 16 °C, pero las máximas vuelven a subir en la mitad sur, con subidas destacadas en zonas como Alcaraz o la sierra de Segura. Hasta 26 °C en Toledo, 25 °C en Albacete y Ciudad Real, 24 °C en Guadalajara y 21 °C en Cuenca.