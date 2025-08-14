Núñez asegura que los Presupuestos de 2026 serán los "últimos" de Page en Castilla-La Mancha: "Los de 2027 los voy a ejecutar yo"

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado el hecho de que el borrador de Presupuestos regionales de 2026 en los que la Administración ya debe estar trabajando "son los últimos que va a ejecutar en su totalidad el Gobierno de Page, ya que los siguientes, los del año 2027, los voy a ejecutar yo".

Así lo ha asegurado Paco Núñez en Hellín, donde tras su reunión con el alcalde de la ciudad, Manuel Serena, ha recalcado que "se trata del último Presupuesto hábil en el que Page puede cumplir sus promesas; todo lo que no tenga una cantidad económica asignada y una voluntad política clara durante el año 2026 y no aparezca en el borrador de Presupuestos, ya no va a formar parte de la acción política de Page, que estará ante su último año de gestión".

De esta forma, Núñez ha recordado que "Hellín tiene una serie de necesidades que han sido comprometidas por el gobierno de Page y nosotros vamos a trabajar para que los compromisos adquiridos por el Partido Socialista con Hellín se cumplan".

"Es urgente la conexión por carretera entre pedanías para mejorar la circulación en zonas de riqueza gran actividad y riqueza agroalimentaria; es urgente la implantación del Servicio de Hemodiálisis en el Hospital Comarcal de Hellín, tal y como se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha con los votos PP y PSOE hace un año; como debe estar recogido igualmente, el compromiso de Page para implantar un centro de formación en el sector industrial", ha señalado.

Por su parte, Manuel Serena ha agradecido la visita de Paco Núñez en un momento en que se están gestando los Presupuestos regionales, de forma que ambos dirigentes han dado un repaso a las necesidades de Hellín que son competencia directa de la Junta de Comunidades.

Serena ha recordado que todas estas necesidades ya han sido comprometidas verbalmente por el presidente de Castilla-La Mancha en años anteriores, por lo que ha pedido que "se plasmen en el próximo borrador de Presupuestos de la Junta".

De igual modo, ha incidido en la necesidad de mejorar las comunicaciones y darle un plus de calidad a la formación y empleabilidad en la industria agroalimentaria, así como de un servicio de Hemodiálisis en el Hospital que ayudará notablemente a los pacientes no solo de Campos de Hellín, sino también de la comarca de la Sierra del Segura.