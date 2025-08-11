La ola de calor continúa en Castilla-La Mancha: qué provincias alcanzan los 41 grados esta semana

Castilla-La Mancha enfrenta una semana más marcada por una intensa ola de calor, con temperaturas que alcanzan valores extremos en varias provincias y con avisos meteorológicos activos tanto por altas temperaturas como por tormentas. El calor persistente y las condiciones inestables en zonas montañosas protagonizarán los próximos días, afectando a toda la región.

Para este lunes, 11 de agosto, se prevé una jornada con temperaturas especialmente elevadas. Las máximas alcanzarán los 41 grados en Toledo, 40 en Ciudad Real, 39 en Guadalajara, 38 en Albacete y 37 en Cuenca. Las mínimas, aunque más suaves, seguirán siendo altas: 24 grados en Toledo, 23 en Guadalajara, 22 en Ciudad Real y 20 en el resto del territorio.

El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado durante la mañana, aunque se esperan intervalos nubosos de evolución por la tarde, especialmente en zonas de sierra. No se descartan chubascos aislados o alguna tormenta ocasional en los sistemas Central e Ibérico.

En cuanto a los avisos meteorológicos, las provincias de Ciudad Real y Toledo se encuentran en aviso naranja por calor extremo, mientras que el resto de la comunidad permanece en aviso amarillo.

La situación se mantendrá similar este martes, 12 de agosto, con avisos naranja por calor en Toledo y Ciudad Real, y amarillo en Guadalajara, Cuenca y Albacete. Además, en estas dos últimas provincias se activan también avisos por tormentas.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, situándose entre los 22 y 24 grados, y las máximas seguirán siendo sofocantes, pues se posicionarán en 41 grados en Toledo y Ciudad Real, 39 en Guadalajara, 38 en Albacete y 36 en Cuenca.

Se espera un cielo poco nuboso por la mañana, que evolucionará hacia nuboso o cubierto durante el día, con tormentas acompañadas de chubascos, sobre todo en las sierras orientales, aunque no se descartan en el resto del territorio. El viento será flojo variable, con rachas fuertes en zonas de tormenta.

Ligero descenso térmico pero con tormentas frecuentes

A partir de este miércoles, 13 de agosto, se espera un leve descenso de las temperaturas, aunque seguirán siendo altas. Las mínimas oscilarán entre los 18 grados en Cuenca y los 22 en Toledo y Ciudad Real, mientras que las máximas serán de 39 grados en Ciudad Real y Toledo, 37 en Albacete, 36 en Guadalajara y 35 en Cuenca.

El cielo se presentará con intervalos nubosos de evolución diurna y se esperan chubascos y tormentas frecuentes en el tercio oriental. De forma más dispersa, también podrían darse en otras zonas, aunque son poco probables en el suroeste. El viento seguirá siendo flojo variable, con rachas fuertes asociadas a las tormentas.

Persiste el calor

Para este jueves, 14 de agosto, se mantendrán las altas temperaturas, aunque las mínimas descenderán ligeramente: 23 grados en Toledo, 22 en Ciudad Real, 21 en Albacete, 20 en Guadalajara y 18 en Cuenca. Las máximas apenas variarán y se situarán en 40 grados en Toledo, 39 en Ciudad Real, 38 en Guadalajara, 36 en Albacete y 35 en Cuenca.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados al inicio, con intervalos nubosos de evolución por la tarde. No se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional en las sierras del nordeste. El viento continuará siendo flojo y variable.

De esta forma, la Aemet da la bienvenida al fin de semana o puente para muchos este viernes, 15 de agosto, con otro día de calor intenso. Las mínimas se situarán en 23 grados en Toledo y Ciudad Real, 22 en Guadalajara, 21 en Cuenca y 20 en Albacete. Las máximas volverán a alcanzar valores extremos: 41 grados en Toledo, 40 en Ciudad Real, 38 en Guadalajara y 36 en Cuenca y Albacete.