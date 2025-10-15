El Oro Rojo de La Mancha: así es la fiesta con la que un pueblo toledano rinde homenajea su joya más preciada

Si hay una fiesta en Castilla-La Mancha que realmente refleja la esencia de esta tierra, esa es la Fiesta de la Rosa del Azafrán en Consuegra. No es solo un evento más en el calendario, declarado de Interés Turístico Regional, sino un homenaje auténtico a uno de los tesoros más preciados y con más historia de la región: el azafrán.

Casi el 90% del azafrán que se cultiva en toda España viene de Castilla-La Mancha, y el de Consuegra y sus alrededores es famoso por su calidad y sabor únicos en todo el mundo. Cada año, a finales de octubre, la gente del pueblo se prepara para la recogida a mano de la "rosa" del azafrán, la flor del Crocus sativus.

La cosecha se basa en recoger las flores en las primeras horas del día con mucho mimo, para después extraer las delicadas hebras rojas que, una vez secas, se convierten en el preciado azafrán. Es un ritual que pasa de generación en generación y que actualmente sigue vivo y lleno de vida.

Pero esta fiesta no es solo azafrán, aunque sea el gran protagonista. Desde el 18 y hasta el 26 de octubre, la localidad toledana de Consuegra se llena de música, color y alegría con un montón de actividades que te acercan la realidad de la cultura manchega.

Festivales, concursos, ferias agroalimentarias...

Uno de los momentos más especiales es el Festival Nacional de Folclore, donde grupos de música y danza de toda España llegan para mostrar sus mejores bailes y canciones tradicionales. Este festival forma parte fundamental de la fiesta porque ayuda a poner en valor nuestras raíces y tradiciones.

Además, la programación incluye concursos que ponen a prueba la rapidez y habilidad para mondar el azafrán, ferias agroalimentarias donde puedes probar productos típicos de la zona, exposiciones de arte y la tradicional molienda de trigo en los molinos de viento que pintan el paisaje manchego.

Sin olvidar los momentos de fiesta en la calle, que también cobran especial protagonismo durante estos días. Entre ellos, rondas, actuaciones y encuentros que hacen que cada vecino o visitantes se sienta parte de esta comunidad, rodeado de un ambiente que invita a compartir la tradición.

Para consultar la programación completa de esta fiesta, puedes acceder a la web oficial del Ayuntamiento de Consuegra en https://aytoconsuegra.es/lxiii-fiesta-rosa-del-azafran-2025-programacion/. Allí encontrarás todas las propuestas, fechas y horarios para que no te pierdas ni un solo plan.