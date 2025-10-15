Page, galardonado en los Antena de Oro por su impulso a la comunicación entre prensa y administraciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido uno de los galardonados en la 52ª edición de los prestigiosos Premios Antena de Oro, galardones que reconocen la excelencia profesional y el compromiso con la comunicación.

Un reconocimiento que llega por su papel a la hora de facilitar el trabajo de los medios de comunicación y potenciar la relación "entre prensa, ciudadanía y administraciones públicas", lo que refleja un guiño a quienes defienden el vínculo entre la política y la comunicación para servir a la sociedad.

La ceremonia, organizada por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, se celebrará el próximo 8 de noviembre en el Casino de Aranjuez, y estará presentada por la periodista de RTVE Ana Belén Roy.

Pero García-Page no ha sido el único protagonista de esta edición. Matías Prats ha recibido la Antena Extraordinaria por "su rigor y cercanía con el espectador", sus 50 años de trayectoria y nada menos que 10.000 informativos a sus espaldas. Una figura imprescindible del periodismo televisivo español.

También han sido premiadas voces muy reconocidas del panorama radiofónico. En RNE, Fernando Martín ha sido distinguido por su dilatada trayectoria y su compromiso con la información pública; en la COPE, Fernando de Haro ha sido reconocido por su particular estilo y rigor; y Nacho Ares, en la SER, ha sido premiado por su labor de divulgación histórica en el programa SER Historia.

No faltan tampoco referentes del periodismo más actual, como Rafa Latorre, conductor de La Brújula en Onda Cero; o Rosana Laviada, subdirectora de Es la Mañana de Federico, en esRadio. Y un guiño a los proyectos culturales como El Marcapáginas, dirigido por David Felipe Arranz, que cumple 25 años en antena como uno de los espacios culturales más longevos y respetados.

En el ámbito digital, la Antena de Oro ha ido a parar a 'Llena de Vida: La España Vaciada', un programa de ClickRadioTV dirigido por Javier López que da voz al medio rural y sus protagonistas.

Y en televisión, una variedad de rostros conocidos también se llevan premio: Susana Griso (Espejo Público), Nieves Álvarez (Flash Moda), Diego Losada (Noticias Cuatro), Sandra Barneda (Mediaset), Josep Pedrerol (Jugones, La Sexta) y Antonio Jiménez (El Cascabel, Trece) completan la lista de premiados en una edición donde el compromiso con la información, la cercanía y la vocación de servicio público han sido las claves del jurado.

Este año, el grupo de comunicación Atresmedia se posiciona como uno de los principales protagonistas de la edición, al cosechar varios galardones tanto en el ámbito televisivo como en el radiofónico.