Page garantiza que la estación de Santa Bárbara de Toledo mantendrá su servicio con la llegada del AVE Madrid-Lisboa

Un día más el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho referencia a la instalación de una parada del futuro AVE Madrid-Lisboa en la ciudad de Toledo, señalando que se realizará "manera acordada".

Así lo ha avanzado el presidente del Ejecutivo autonómico en la presentación de la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha, donde ha explicado que la instalación supondrá un "salto histórico" y situará a la ciudad "en el mapa ferroviario".

A pesar de no concretar las características del proyecto final, en su intervención, que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida en Toledo, ha subrayado que la estación de Santa Bárbara, "un símbolo identitario para la ciudad", seguirá ofreciendo el mismo servicio.

Tras añadir que "dentro de no muchas fechas" se darán avances en el proyecto, ha asegurado el proyecto permitirá que Toledo conserve su patrimonio y en su sostenibilidad, ya que se evitarán "los trayectos más lesivos". También ha puntualizado que, desde el Gobierno regional, van a permitir que "se circule de una manera inteligente, accesible y enormemente provechosa para todo el país".