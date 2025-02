Page sobre Bildu y Junts: "A mí me duele cada acuerdo con ellos, en el fondo son gente xenófoba y egoísta"

un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para los catalanes y los vascos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , ha pedido a su compañero de partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que defienda la unidad e igualdad entre todos los españoles ante la última petición por parte de Junts EH Bildu sobre

"A mí me duele cada acuerdo con ellos en el terreno de la unidad de España porque en el fondo son gente xenófoba y egoísta", ha confesado Page a la salida de la reunión que ha mantenido con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera , en Bruselas (Bélgica).

Page no considera socios a Junts y Bildu

En este sentido, el socialista y presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que él no considera socios de gobierno a Bildu y a Junts, "yo no los llamo socios porque no se puede hablar de la unidad de España con ellos. Se puede hablar de otras cosas, pero evidentemente no se debe llegar a acuerdos con ellos".

"Están porque ahí les ponen los votos, pero evidentemente hay que cuidarse las compañías. Yo creo que si hay algo evidente que tenemos algunos es que las compañías pueden ser lo más peligroso. Y depende para qué, pero desde luego para hablar de España y para hablar de igualdad, yo no utilizaría al otro lado de la mesa a gente que quiere romper las dos cosas, porque en el fondo quieren tener más que los demás", ha incidido García-Page.

El PSOE debe buscar socios que no ataquen a España

Desde el punto de vista de Page, "la izquierda, el PSOE, el gobierno, me atrevería a decir, tiene que tener muy claro que los socios que buscan atacar la unidad no pueden ampararse en ninguna coartada de pluralidad ni de diversidad de este estilo donde lo que se quiere atacar es la igualdad entre los españoles".

Por ello, Page ha alertado que "Puigdemont a su manera y Bildu a la suya, ambos atacan la unidad de España y la igualdad entre los españoles son aquellos que quieren romper el proyecto español, la nación española".

Sobre el SMI propio para vascos y catalanes

negociar al alza los salarios, no los mínimos, del conjunto de la clase trabajadora en Cataluña". El líder socialista en la región castellanomanchega ha apuntado que espera que los sindicatos de Cataluña y del País Vasco "tomen nota" de lo que están diciendo "para

"Están haciendo un flaco favor, ya que el salario mínimo tiene que ser, como su propio nombre indica, mínimo, y mínimo obviamente en toda España", ha concluido Page.