El paro sube en octubre en Castilla-La Mancha, pero la Seguridad Social crece en 19.930 personas respecto a hace un año

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado este martes los datos del paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo, que muestran una subida de 1.427 personas desempleadas en octubre en Castilla-La Mancha. Con esta subida del 0,53% respecto al mes anterior, la región alcanza un total de 118.141 personas en paro.

En términos interanuales, Castilla-La Mancha se sitúa con 10.902 personas desempleadas menos, una cifra que refleja un descenso del 8,45.

A nivel nacional, el desempleo subió en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior, lo que supone una subida del 0,9%. Esta subida se debe, principalmente, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano.

A su vez, la Seguridad Social registró en octubre un descenso de 1.460 cotizantes en Castilla-La Mancha, lo que supone una caída del 0,18% respecto al mes anterior. Tras este descenso, el número total de personas afiliadas se sitúa en 804.081.

A pesar de esta caída, la afiliación en Castilla-La Mancha ha aumentado un 2,54% si comparamos los datos de este mes de octubre con los del mismo mes pero del año anterior, en 2024. De esta forma, la región castellanomanchega ha crecido en 19.930 nuevos cotizantes.

Datos por provincias

Si trasladamos estos datos por provincias, el número de cotizantes subió en octubre en las provincias de Guadalajara, con 1.244 cotizantes más (1,17%) y Toledo, con 1.501 más (0,55%), mientras que bajó en las de Albacete, con 1.987 cotizantes menos (-1,25%); Ciudad Real, con 1.830 cotizantes menos (-0,99%), y en Cuenca con 387 menos (-0,46%).

A nivel nacional, la Seguridad Social alcanzó 141.926 cotizantes en octubre respecto a septiembre de este año (+0,6%), su segundo mayor repunte en este mes desde el inicio de la serie histórica. Solo fue mejor el mes de octubre de 2021, en el periodo de desescalada de la pandemia, cuando la afiliación creció en casi 160.000 personas.

Tras el aumento de ocupados de octubre, el número de afiliados medios siguió en máximos históricos, con un total de 21.839.592 cotizantes. En el último año, de octubre de 2024 a octubre de 2025, la Seguridad Social ha ganado 507.078 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4%.

Más empleo entre las mujeres que entre los hombres

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 64.569 afiliados (+0,3%), lo que llevó al sistema a máximos históricos de 21.793.519 cotizantes. Dentro de la serie desestacionalizada se han creado 505.674 empleos en el último año.

Analizando estos datos por género, la afiliación refleja un claro contraste entre mujeres y hombres. Aunque subió en ambos casos, el crecimiento fue mucho mayor entre las mujeres, que ganaron 109.972 empleos en el mes (+1,07%), hasta los 10.344.599 cotizantes. En el caso de los hombres, la afiliación aumentó en 31.955 ocupados (-0,27%), hasta los 11.494.993 cotizantes.

Por regímenes, el General ganó 134.800 afiliados medios en octubre (+0,7%), hasta los 18,35 millones de ocupados, mientras que 9.142 afiliados (+0,27%) corresponden al Régimen de Autónomos (RETA) sumó, lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.422.434 personas.