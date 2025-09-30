Peñalba de la Sierra inicia la "vuelta a la normalidad" tras estabilizar el fuego que ha arrasado más de 3.000 hectáreas

Después de más de una semana de intensa lucha contra el fuego, el incendio forestal declarado el pasado 21 de septiembre en el Pico del Lobo, en el término municipal de Peñalba de la Sierra (Guadalajara), entra en su fase final.

El viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha confirmado este martes que el incendio ya está estabilizado y que durante la tarde se declarará el nivel 0 operativo, lo que marca el inicio del retorno a la normalidad en la zona afectada.

Aunque la situación está controlada, cuatro medios aéreos y una veintena de terrestres, con alrededor de 120 bomberos, continúan trabajando sobre el terreno para refrescar el perímetro y evitar posibles reactivaciones. La coordinación con Castilla y León se mantendrá activa, ya que el incendio también afectó a la provincia de Segovia.

El balance provisional deja unas 3.000 hectáreas calcinadas en Guadalajara y otras 200 en Segovia. Almodóvar ha querido destacar y agradecer la labor de las más de 600 personas implicadas en las tareas de extinción, desde brigadas forestales hasta pilotos de medios aéreos, pasando por los propios vecinos de los pueblos de la Sierra Norte, que han colaborado activamente durante los nueve días más críticos del incendio.

Con la previsión de que se levanten las restricciones de acceso, incluida la reapertura de carreteras como la GU-187, la prioridad ahora se centra en la vigilancia preventiva y en el análisis del daño medioambiental para comenzar cuanto antes con la recuperación del entorno.