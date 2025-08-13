Perimetrado el gran incendio de Calera y Chozas (Toledo) tras quemar 3.000 hectáreas

El incendio forestal que afecta al término municipal de Calera y Chozas (Toledo) ha calcinado ya unas 3.000 hectáreas, aunque el fuego se encuentra completamente perimetrado y su evolución es favorable.

Así lo ha confirmado el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar Aráez, quien ha señalado que aunque el perímetro está "muy frío", persisten algunos focos activos, como pacas de paja que siguen ardiendo y ciertas infraestructuras que aún emiten humo. En esos puntos, continúan trabajando los servicios de extinción.

Gracias a la mejora de las condiciones, se han comenzado a levantar los cortes de carreteras y ferrocarriles, permaneciendo cerrada únicamente la carretera CM-4101. El incendio, que comenzó el martes alrededor de las 18.30 horas como agrícola, evolucionó rápidamente a fuego forestal con impacto en infraestructuras.

A las 23.30 horas de este martes, las autoridades declararon el nivel 2 de emergencia, activando confinamientos en Calera y Chozas y el cierre de accesos. Sin embargo, durante la noche los trabajos avanzaron de forma positiva, lo que permitió rebajar la alerta a nivel 1 a las 9.00 horas de este miércoles.