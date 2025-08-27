Pillados 'infraganti' robando en un bar de Alovera (Guadalajara): así los atrapó la Guardia Civil

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos hombres, de 30 y 54 años y nacionalidad española, como presuntos autores de un robo con fuerza consumado y otros dos en grado de tentativa en establecimientos hosteleros de las localidades de Alovera y Villanueva de la Torre.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 20 de agosto, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares acudió a un bar de Alovera tras activarse la alarma del local. Al llegar al establecimiento, sorprendieron a dos individuos en el interior, logrando evitar que se consumara el robo.

Posteriormente, y gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares, se determinó la presunta implicación de los mismos en otros dos robos en grado de tentativa cometidos esa misma noche: uno en otro bar de Alovera y otro en un establecimiento de Villanueva de la Torre.

La identificación de los sospechosos fue posible gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad de los locales afectados, así como al rastreo del vehículo utilizado en los delitos, que estaba registrado a nombre de uno de los detenidos.

Los dos varones fueron puestos a disposición judicial junto con las diligencias instruidas y han sido acusados de un delito de robo con fuerza y dos más en grado de tentativa.