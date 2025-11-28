Pillan a un hombre y una mujer con 124 plantas de marihuana en el vehículo en el que viajaban

La Guardia Civil de Escalona ha detenido a dos personas tras llevar a cabo un registro en el que han encontrado un total de 124 plantas de marihuana dentro del vehículo en el que circulaban.

Según la Guardia Civil, los agentes interceptaron una furgoneta en la que iban un hombre y una mujer. Tras registrar el vehículo, comprobaron que en su interior ocultaban un total de 124 plantas de marihuana con inflorescencias, además de varias garrafas con productos para su cultivo.

La actuación de los agentes permitió detener a estas dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, penado con hasta tres años de prisión, incautando la mercancía y vehículo en el que portaban la droga.

La Guardia Civil también ha ofrecido una serie de recomendaciones para prevenir situaciones relacionadas con este tipo de delitos:

No intervenga ni confronte a las personas implicadas. Podría haber riesgo de violencia.

Anote, siempre desde un lugar seguro, datos útiles como horarios, características o matrículas de vehículos.

Comuníquelo a la Guardia Civil a través del 062 o del 112. La colaboración puede ser anónima.