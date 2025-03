El PP de Toledo lamenta la ausencia de PSOE e IU durante la colocación del lazo morado

En este sentido, la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas ha lamentado la ausencia de los representantes de PSOE e IU-Podemos.

"Sólo ponen excusas para seguir dividiendo, porque este año no estaban en este acto los concejales de VOX por motivos personal y, aun así, no han aparecido, les da lo mismo, su único afán es boicotear cualquier actividad que se desarrolle desde esta concejalía y desde este ayuntamiento", ha criticado Illescas.

Así mismo, la regidora de Asuntos Sociales ha incidido en que "siempre tienen una excusa para no acudir a cualquiera de las más de 50 actividades que hemos organizado este año y les da lo mismo lo bien que esté el programa, no son capaces de hacer otra cosa que poner palos en las ruedas y de intentar fomentar una división que no tiene razón de ser, porque aquí se está trabajando por y para las mujeres y con ellas, como cualquier ayuntamiento de este país".

Marisol Illescas ha señalado que desde este Ayuntamiento, por el contrario, se está trabajando en positivo, y ha invitado a toda la ciudadanía a que participe del programa organizado para celebrar el 8M, "en este Ayuntamiento tenemos muy claro cuál es nuestro trabajo, que es seguir luchando por erradicar el machismo y para conseguir la igualdad plena de todas las personas en la ciudad de Toledo".

"Hemos intentado, como en todas las ocasiones, que no haya división, sino que se propicie y se trabaje por la unidad, porque la causa así lo requiere", ha concluido Illescas.