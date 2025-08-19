El pueblo de Castilla-La Mancha que llegó a 44 grados en el final de la ola de calor

Almadén (Ciudad Real) ha vuelto a liderar el ranking de temperaturas extremas en Castilla-La Mancha durante los últimos coletazos de la ola de calor que ha azotado al país desde el pasado 3 de agosto.

Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación de medición ubicada en el municipio marcó el pasado sábado 16 de agosto los 44 grados centígrados, la cifra más alta de toda la comunidad autónoma y la quinta más elevada de todo el país.

Este nuevo pico de calor extremo confirma la tendencia de los últimos días en la comarca, donde las máximas han superado de forma persistente los 42 grados, situando a Almadén entre las zonas más afectadas por este episodio prolongado de temperaturas significativamente elevadas.

En el resto del territorio regional, también se han alcanzado valores muy altos durante la misma jornada. Talavera de la Reina (Toledo) registró 43,2 ºC, Oropesa (Toledo) 43,1 ºC, y otras localidades como Puebla de Don Rodrigo (42,8 ºC) o la propia capital toledana (42,4 ºC) tampoco escaparon a esta situación crítica.

Sin embargo, fue Almadén la que ha vuelto a destacar por registrar las temperaturas más extremas, un fenómeno habitual en esta zona del suroeste de Ciudad Real durante los veranos más duros.

La persistencia del calor, unida a noches tropicales en las que el mercurio no ha bajado de los 25 grados, ha generado un notable impacto en el día a día de vecinos y visitantes, que han tenido que extremar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación.

Con la entrada de masas de aire más frescas procedentes del Atlántico prevista para los próximos días, se espera que las temperaturas empiecen a descender de forma notable en la zona, poniendo fin a una de las olas de calor más intensas del verano en Castilla-La Mancha.