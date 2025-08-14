Puente de agosto con máximas de 42 grados en Castilla-La Mancha: el frescor llega este día

El calor extremo no da tregua en Castilla-La Mancha y se mantendrá hasta, al menos, el próximo lunes 18 de agosto, cuando está prevista la entrada de una masa de aire más fresca que comenzará a suavizar las temperaturas. Hasta entonces, la comunidad seguirá viviendo un episodio de calor muy intenso que elevará los termómetros por encima de los 40 grados en buena parte del territorio.

Después del ligero respiro térmico del pasado miércoles, el calor vuelve con fuerza este fin de semana. Para este jueves, 14 de agosto, toda Castilla-La Mancha permanece en aviso amarillo por altas temperaturas, excepto la provincia de Toledo, que se mantiene en nivel naranja. Las temperaturas previstas llegan a los 40ºC en Toledo, 39 en Ciudad Real, 37 en Guadalajara, 36 en Albacete y 35 en Cuenca. Las mínimas, aunque ligeramente más suaves, seguirán por encima de los 20 grados en casi toda la región.

Los cielos estarán poco nubosos durante la mañana y se formarán nubes de evolución por la tarde, especialmente en zonas montañosas como la Serranía de Cuenca, donde no se descartan chubascos o tormentas aisladas. El viento será flojo, con predominio del sureste en La Mancha y variable en el resto. En el este de Cuenca y Albacete podrían registrarse rachas más intensas.

Se intensifica el calor

Este viernes, 15 de agosto, el aviso naranja se mantiene en Toledo por temperaturas que volverán a rozar los 40 grados. El resto de la comunidad seguirá en aviso amarillo. Se esperan 39ºC en Ciudad Real, 38 en Guadalajara, 37 en Albacete y 36 en Cuenca.

De cara a este sábado, 16 de agosto, el episodio de calor se intensificará aún más: toda Castilla-La Mancha estará en nivel naranja, salvo Cuenca y Guadalajara, donde se mantendrá el aviso amarillo. Las temperaturas podrían alcanzar los 42 grados en Toledo, 41 en Ciudad Real, y 39 en Guadalajara y Albacete. Las mínimas también subirán, llegando a 23 grados en Toledo y Ciudad Real.

Durante el fin de semana, se espera cielo despejado o poco nuboso, con posibilidad de nubosidad de evolución por la tarde. No se descartan chubascos débiles en zonas montañosas. El viento será flojo, variable en dirección, y del noroeste en La Mancha.

Para este domingo, 17 de agosto, el panorama apenas variará. Se mantendrán los cielos despejados con algunos intervalos nubosos por la tarde y temperaturas significativamente altas, sin cambios importantes respecto al sábado. Las mínimas oscilarán entre los 19 y los 23 grados, y las máximas seguirán superando los 40ºC en muchas zonas.

La buena noticia llegará el lunes 18 de agosto, cuando está previsto que una masa de aire más fresca comience a desplazar la ola de calor. A partir de ese día, las temperaturas empezarán a normalizarse progresivamente en toda la comunidad.