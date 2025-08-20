Raúl Tejón, actor, habla sobre el tiempo que trabajó en Castilla-La Mancha: "No vuelvo más"

Cuando alguien famoso opina sobre un tema en concreto, su voz adquiere una dimensión que llega a los oídos de todo el mundo. No es tan solo una simple opinión, sino que es más bien el pretexto para abrir debates de todo tipo. Por ejemplo, cuando un actor comenta algo sobre Castilla-La Mancha, al ser una tierra llena de cultura, historia y tradición, toda la audiencia comentará aquello que haya dicho. Un ejemplo de ello ha sido un intérprete español muy reconocido en el mundo de la televisión.

Estas declaraciones las ha realizado el prestigioso actor Raúl Tejón, conocido sobre todo por su trabajo en la serie española 'Machos alfa'. La entrevista ha sido ejecutada por parte del podcast 'Curreles', un proyecto informativo que invita a diferentes famosos en cada episodio. Al fin y al cabo, se trata de un formato audiovisual que cuenta las experiencias reales de los personajes públicos. Al fin y al cabo, estos artistas hablan sobre "lo que no pondrían en su CV".

"Yo puse una vez copas en mi vida y dije: no vuelvo más"

No obstante, el caso que ahora interesa es el del actor de origen madrileño, quien ha cómo fue su experiencia trabajando hace unos años en Castilla-La Mancha. Cabe destacar que las labores que estaba desempeñando no tenían nada que ver con el mundo de la interpretación, sino que estaban más relacionadas con el mundo nocturno, más concretamente con el puesto de servir copas en una discoteca.

Nada más empezar su testimonio, comienza haciendo la siguiente declaración: "Yo puse una vez copas en mi vida y dije: no vuelvo más". A todo esto, detalla cuáles eran sus labores, las cuales ya han sido mencionadas al final del párrafo anterior. La discoteca en la que servía consumiciones a la clientela era "la más grande de toda Castilla-La Mancha, que se llamaba la discoteca Hexágono", afirma.

"Aguanté solo dos meses porque el nivel de curro..."

Tras anunciar un tajante "no te imaginas las copas que se podían poner" por parte del actor, Sofía Squittieri, quien inició este podcast, formula la siguiente pregunta: "¿Pero en Castilla-La Mancha hay gente?", a lo que Raúl responde: "No te imaginas. Más que en la guerra". Era tal la cantidad de clientela que "aguanté dos meses porque el nivel de curro de esa barra era...", apunta mientras que da a entender que el aforo de la discoteca siempre estaba al límite del permitido.

Según este actor, lo que tenía que hacer era lo siguiente: "Yo estaba en el centro de la discoteca, en una discoteca inmensa, y lo único que hacía durante cuatro horas era con una pala, porque ni siquiera eran pinzas, cargar 15 vasos de tubo", los cuales posteriormente eran rellenados con la bebida que el cliente pedía para que después el mismo demandante abonara el precio correspondiente.

"Si hija, en Castilla-La Mancha hay gente y muy buena"

Tras estas 15 consumiciones, las cuales eran puestas en la barra para que el cliente cogiera la suya, asegura que el procesa era como en cadena y tenía que volver a hacer lo mismo en repetidas ocasiones. "En cuanto ponía los 15 vasos sobre la barra, tenía que volver a poner otros 15", argumenta. Finalmente, el actor madrileño termina concluyendo este testimonio de la siguiente manera: "Eran así cuatro o cinco horas sin parar hasta que decía: 'Me meo. O me sondáis o voy a mear'".

En los comentarios, los cuales son muy pocos, no se ven opiniones que tengan que ver con las declaraciones de Raúl Tejón, sino que son más bien una queja contra la pregunta de "¿Pero en Castilla-La Mancha hay gente?" por parte de Sofía Squittieri. Entre los mensajes más destacados por parte de la audiencia se pueden resaltar los siguientes, los cuales serán presentados en un listado: