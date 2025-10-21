Un referente de sala y sumillería del Restaurante Iván Cerdeño, galardonado en los Premios Nacionales de Hostelería

La organización Hostelería de España ha dado a conocer este martes los ganadores de los XIX Premios Nacionales de Hostelería, unos galardones que cada año reconocen las iniciativas que impulsan el crecimiento y fortalecimiento de quienes se dedican a la hostelería. La entrega tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en una gala que pretende poner el valor el sector a nivel local, nacional e internacional.

Entre los premiados de esta edición se encuentra Maikel Rodríguez Cortina, que ha sido reconocido como Porofesional de Sala. Maikel es jefe de sumillería y también da apoyo en dirección de sala en el Restaurante Iván Cerdeño, en Toledo.

Su profesionalidad dentro del sector va mucho más allá, ya que cuenta con experiencia previa en restaurantes como Aponiente (3* Michelin), The Librije, Mandarin Oriental y V.Crespo. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en diferentes roles de sala y sumillería, y ha colaborado en asesorías y formación para equipos de sala y sumillería en varias escuelas de hostelería.

Su labor ha sido reconocida en varias ocasiones con premios como el Raíz Culinaria a la Mejor Carta de Vinos, nominaciones en los premios Louis Roederer y Best In Class y su presencia en rankings como Top 100 Sommelier Spain y 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía.

Además, participa como jurado en concursos de vinos y colabora con revistas gastronómicas, lo que refleja una carrera dedicada al servicio de sala, formación continua y comunicación especializada en el mundo del vino.

Otros galardonados

En esta edición se han otorgado premios en 18 categorías. Entre los galardonados, se encuentran:

José Cobos Mena (Málaga), como empresario hostelero

Grupo Vaquer (Zaragoza), como empresa hostelera

Restaurante Santa Ana (Murcia), en la categoría de empresa comprometida con la responsabilidad social

Nectari Restaurante (Barcelona), por su compromiso con las personas con discapacidad

Gourmet Catering&Eventos (Valencia), por su innovación

La Preba de la Sidra de Gascona (Asturias), por la promoción de la cultura y la gastronomía

Grupo El Pòsit (Tarragona) ha sido distinguido por su sostenibilidad; Pedro Sánchez Jaén (Jaén)

Maikel Rodríguez Cortina (Toledo), como profesional de sala

Grupo Tatel, por su internacionalización

Premio a la concordia 'José Luis Fernández Noriega' ha reconocido la acción de la hostelería desplegada ante la DANA

Óscar Somoza Rodríguez-Escudero (Zamora), por su contribución al sector

Jonatan Armengol, por su labor de difusión y comunicación

Guía Repsol, como institución

Cervezas Alhambra, como empresa proveedora

CIPFP Costa de Azahar (Castellón), por su labor formativa

Kino Martínez (Guipúzcoa), por la promoción asociativa

'Lolita', con el reconocimiento al cliente

Homenaje al trabajo y compromiso

Con estos premios, el sector hostelero pretende homenajear, un año más, el trabajo, compromiso y profesionalidad de establecimientos, empresas e instituciones y personas que han destacado en aspectos claves, ya sea en innovación, sostenibilidad, apoyo a la cultura, compromiso con las personas con discapacidad o responsabilidad social, entre otros.

Los Premios Nacionales de Hostelería son el fruto de la participación de las 52 asociaciones territoriales de Hostelería de España, que cada año reúnen a hosteleros, empresarios, cocineros, periodistas y entidades con el objetivo de potenciar y mejorar el sector.