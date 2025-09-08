Una reyerta durante la feria de Ciudad Real deja dos policías heridos y cuatro detenidos

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a cuatro hombres como presuntos autores de una reyerta ocurrida durante la feria de la ciudad. La víctima, un joven de 25 años, resultó gravemente herido tras ser golpeado en la carpa principal del recinto ferial, sufriendo fracturas en el maxilar y costillas, además de una herida incisa en la mejilla.

A pesar de la falta de imágenes y de contar únicamente con un testigo, los investigadores han logrado identificar a los implicados gracias a su pericia. A todos ellos se les imputa un delito de lesiones graves.

Esta detención forma parte del dispositivo especial de seguridad desplegado durante las fiestas patronales con el objetivo de garantizar la seguridad de los miles de asistentes y reforzar medidas ante posibles riesgos y delitos.

La Policía Nacional desplegó en el mes de agosto un dispositivo de seguridad durante las fiestas, incluyendo vigilancia reforzada dentro del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista y un operativo especial frente al consumo de drogas en zonas de ocio. Asimismo, se focalizó atención en el recinto ferial y en las zonas más concurridas durante los actos en honor a la Virgen del Prado los días 15 y 22.

El despliegue estuvo integrado por efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), la Brigada de Seguridad Ciudadana, Información, Extranjería y Fronteras, y la Policía Judicial, que trabajó de paisano para prevenir hurtos y robos. Incluso se contó con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazada desde Albacete, y se coordinó con la Policía Local.

Durante las jornadas festivas, la Policía Nacional registró más de diez intervenciones de carácter asistencial o humanitario. También se realizaron inspecciones en el recinto ferial, el vermú y otras zonas de mayor tránsito. En una de las intervenciones, dos agentes resultaron heridos al reducir a un individuo violento -presuntamente bajo los efectos de sustancias- que estaba agrediendo a la gente.

Además, se detuvo a cinco personas con reclamaciones judiciales pendientes y a dos más por delitos de lesiones. Se tramitaron varios procedimientos administrativos por posesión de drogas o porte de armas en la vía pública.

Este operativo preventivo y reactivo ha servido no solo para detener los incidentes, sino también para actuar como elemento disuasorio ante posibles delitos contra la propiedad o alteraciones del orden público.