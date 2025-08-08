Roban y amenazan a una mujer mientras dormía: tres detenidos por una oleada de delitos en Caudete

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Caudete (Albacete), de 22, 25 y 29 años de edad, como presuntos autores de diez robos con fuerza en establecimientos públicos, un robo con violencia en una vivienda habitada y un delito de pertenencia a organización criminal. Las detenciones se han producido en el marco de la operación “PUNDA”, llevada a cabo por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete.

Los tres detenidos cuentan con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, con un modus operandi similar al investigado en esta operación.

La investigación se inició tras una serie de hechos delictivos registrados en los últimos meses en la localidad de Caudete, especialmente en horario nocturno. Los agentes detectaron un patrón común en los delitos: los autores forzaban las puertas de acceso a los establecimientos, dirigiéndose directamente a máquinas recreativas o expendedoras, que también forzaban para sustraer el dinero de su interior.

En el caso del robo con violencia en un domicilio, los implicados irrumpieron en la vivienda durante la noche, amenazaron a una mujer de avanzada edad que dormía y se llevaron diversas joyas tras forzar la puerta de entrada.

Identificación y detención

Durante las pesquisas, la Guardia Civil recabó indicios y pruebas suficientes para identificar a los presuntos autores, lo que permitió vincularlos con el resto de los robos cometidos en la localidad, incluyendo el robo con violencia. Las pruebas también apuntaban a que los sospechosos utilizaban vestimenta específica para evitar ser identificados.

Una vez localizados, los agentes procedieron a su detención, logrando así esclarecer un total de 12 delitos, entre ellos diez robos con fuerza, un robo con violencia y un delito de pertenencia a organización criminal.

Tras ser puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa, en funciones de guardia, los tres detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares. No obstante, se enfrentan a posibles penas de prisión, que en el caso del robo con violencia podrían alcanzar hasta cinco años.

La investigación continúa abierta para determinar si los arrestados están relacionados con otros robos similares cometidos recientemente en Caudete.