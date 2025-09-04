Robles viaja a Toledo para seguir de cerca el adiestramiento de militares ucranianos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene previsto visitar este viernes la Academia de Infantería de Toledo para seguir de cerca la labor que realizan las Fuerzas Armadas dentro de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania.

Durante su visita, Robles conocerá de primera mano el avance del programa de adiestramiento que están recibiendo los militares ucranianos en suelo español. Una formación que se enmarca en el compromiso de España con la seguridad y la defensa europea, especialmente en el contexto del conflicto que vive el país desde la invasión rusa.

No es la primera vez que la ministra muestra su respaldo a este operativo. En anteriores ocasiones, ha acudido a la academia de la capital regional para saludar a los diferentes contingentes ucranianos formados en sus instalaciones.

Además, el pasado mes de febrero participó en un acto solemne de homenaje a los civiles y militares caídos en la guerra, reafirmando así su apoyo al pueblo ucraniano y a la misión humanitaria y militar de la UE.