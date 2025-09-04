Rompen un escaparate a mazazos en el centro comercial Luz del Tajo y roban un botín con más de 140.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres por un robo violento en el centro comercial 'Luz del Tajo' de Toledo, donde sustrajeron un botín valorado en 142.171 euros compuesto por aparatos electrónicos y joyas.

Según ha explicado la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, a los detenidos se les imputan delitos de robo con fuerza y falsedad documental, ya que los vehículos utilizados en la huida fueron identificados como robados por la manipulación de sus matrículas.

La investigación sigue abierta y apunta a que este grupo podría formar parte de una célula itinerante vinculada a una banda organizada procedente de países del Este de Europa.

Los arrestados, de edades entre 23 y 37 años, ya han pasado a disposición judicial. Entre los objetos recuperados figuran 69 teléfonos móviles, 13 relojes inteligentes, 9 tablets, 3 auriculares, 2 ordenadores portátiles, así como joyas diversas: 39 collares, 30 anillos, 30 pendientes, 20 pulseras y 12 colgantes, además de 72 euros en efectivo.

Transcurso de los hechos

El robo ocurrió la madrugada del 2 de septiembre, cuando los servicios de seguridad privada del centro comercial alertaron a la Policía Nacional sobre la presencia de un grupo de siete personas intentando sustraer objetos de uno de los establecimientos.

Una vez recibido el aviso, cuatro patrullas acudieron rápidamente al lugar y bloquearon la salida del vehículo en el que los ladrones intentaban huir, deteniendo a cuatro de ellos y recuperando todo el botín.

Los delincuentes accedieron a la planta baja del centro comercial tras romper con mazas la cristalera del negocio, entrando al interior para sustraer los objetos. Durante la intervención policial, que incluyó un forcejeo, resultaron heridos dos agentes.

"Una ciudad segura"

Tolón ha destacado la colaboración de la seguridad privada del centro, que permitió una rápida actuación policial. Asimismo, ha subrayado que Toledo es una ciudad segura, respaldando sus palabras con el último informe de criminalidad que refleja un aumento del 24% en el número de agentes en la provincia en los últimos siete años.

Por su parte, el comisario Manuel Domínguez, encargado de la operación, ha señalado que la investigación continúa y se espera identificar y detener al resto de implicados. Otro agente participante ha destacado la dificultad de la intervención debido a la violencia y agresividad del grupo, así como a su rapidez y determinación para cometer el robo.

La Policía Nacional en Toledo trabaja coordinadamente con equipos de otras comunidades autónomas, como Madrid, para esclarecer si este caso está vinculado a delitos similares en otras regiones.