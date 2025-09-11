Salvan la vida a un bebé de un año tras atragantarse dentro de un coche en este pueblo de Ciudad Real

Una rápida actuación de la Guardia Civil ha evitado una tragedia en Puertollano (Ciudad Real), donde un bebé de aproximadamente un año de edad fue atendido de urgencia tras sufrir un atragantamiento mientras se encontraba en el interior de un vehículo.

El suceso tuvo lugar a las 22.55 horas del pasado 6 de septiembre en el Paseo de San Gregorio, cuando una patrulla fue alertada por una persona que solicitó ayuda desesperadamente. Según ha informado el propio cuerpo, al llegar al lugar los agentes comprobaron que el pequeño se encontraba semiinconsciente y sin tono muscular.

Ante la gravedad de la situación, los guardias civiles actuaron con rapidez y le practicaron la maniobra de Heimlich para liberar sus vías respiratorias. Gracias a esta intervención, el bebé logró expulsar el objeto que obstruía su garganta, comenzó a respirar con normalidad y recuperó la respuesta a los estímulos casi de inmediato.

Minutos después llegaron los servicios de emergencias sanitarias, que se hicieron cargo del menor y felicitaron a los agentes por su eficacia y sangre fría en un momento tan delicado.