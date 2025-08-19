La selección femenina de fútbol sala regresa a Toledo 30 años después para enfrentarse a Argentina

Toledo volverá a ser escenario del mejor fútbol sala femenino internacional. La selección española absoluta disputará dos partidos amistosos frente a Argentina los próximos 9 y 10 de septiembre, en el Pabellón Javier Lozano, como parte de su preparación para el primer Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se celebrará en Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

Este doble encuentro supondrá, además, un emocionante regreso de la selección femenina a Toledo, ciudad que forma parte de la historia de este combinado nacional, ya que fue aquí donde la selección disputó sus dos primeros partidos oficiales en 1995, ante Australia y Portugal, con contundentes victorias por 7-2 y 9-2.

Toledo se convierte así en una de las tres sedes elegidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para albergar los próximos partidos preparatorios del equipo, junto a Vilalba (Lugo) y As Pontes (A Coruña).

El Javier Lozano volverá a ser punto de encuentro para la afición local tras el lleno absoluto registrado el pasado mes de marzo en el amistoso entre España e Inglaterra.

La capital castellanomanchega, que este 2025 ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte, reafirma así su papel como referente nacional en la promoción del deporte femenino y de alto nivel.