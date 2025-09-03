Sergio Ramos, protagonista inesperado y falso en la Feria de Albacete

A pocos días del inicio de la Feria de Albacete 2025, un sorprendente rumor ha corrido como la pólvora entre vecinos y usuarios de redes sociales: Sergio Ramos ofrecería un concierto el próximo 12 de septiembre en la Caseta de Los Jardinillos.

El cartel, que muchos albaceteños han recibido por WhatsApp y otras plataformas, mostraba al futbolista como parte del cartel oficial de conciertos, generando una oleada de reacciones entre la incredulidad, el entusiasmo y la confusión.

Pero la realidad es otra, ya que el cartel es completamente falso y ha sido creado mediante Inteligencia Artificial (IA). La supuesta actuación del exjugador del Real Madrid no forma parte, ni de lejos, de la programación oficial de la Feria. Así lo han confirmado a El Digital de Albacete fuentes cercanas a la organización, desmintiendo cualquier vinculación del deportista con los eventos musicales de este año.

Cartel falso sobre un concierto de Sergio Ramos en la Feria de Albacete. LaRazón

El origen del bulo coincide con la reciente introducción de Sergio Ramos en el mundo de la música. El pasado 31 de julio, el defensa sorprendía al público con el lanzamiento de su primer tema en solitario, titulado 'Cibeles', en el que relata en clave musical su salida del Real Madrid. Este inesperado debut abrió la puerta a especulaciones sobre una posible carrera artística más allá del fútbol.

Aunque muchos lo tomaron como una broma o una simple curiosidad, lo cierto es que la difusión del montaje ha generado confusión real, especialmente entre quienes creyeron que el famoso futbolista actuaría en uno de los escenarios más emblemáticos de la feria albaceteña.

Por ahora, todo indica que habrá que esperar para ver a Sergio Ramos sobre un escenario en Albacete, si es que esa faceta artística llega a consolidarse. Mientras tanto, la música de la Feria seguirá estando en manos de artistas como Amaral, Loquillo, Rosario, Estrella Morente o David Civera, quienes sí forman parte del programa oficial de conciertos.