El Sescam pagará 160.000 euros a los padres de una bebé fallecida tras una atención médica deficiente en Tomelloso

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha aceptado indemnizar con 160.000 euros a los padres de una bebé recién nacida que perdió la vida en el Hospital de Tomelloso (Ciudad Real) tras una atención sanitaria considerada "deficiente".

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2013, cuando la madre, con un embarazo a término de 42 semanas y sin complicaciones previas, acudió a urgencias por una rotura prematura de membranas. A pesar de detectarse líquido meconial anómalo -una señal clara de posible sufrimiento fetal-, no se realizó una monitorización continua ni se actuó con la diligencia que la situación requería.

Según denuncia la Asociación 'El Defensor del Paciente', pasaron más de cinco horas hasta que se aplicó un control adecuado.

Cuando se decidió intervenir con una cesárea urgente, ya era tarde. La niña nació en mal estado, con signos de debilidad y cubierta de meconio, y fue llevada directamente a la habitación, sin vigilancia ni cuidados intensivos.

Su estado empeoró y, tras una intubación fallida que causó graves lesiones pulmonares, fue trasladada al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Allí sufrió una parada cardiorrespiratoria irreversible.

Ahora, más de diez años después, un juzgado de Ciudad Real ha homologado el acuerdo entre la familia y la administración sanitaria regional, reconociendo los fallos en la atención y su vinculación directa con el fatal desenlace.

La Asociación que ha acompañado a los padres en el proceso asegura que, si se hubieran seguido los protocolos médicos al pie de la letra, la menor habría tenido opciones de sobrevivir.