Sumérgete en Castilla-La Mancha desde Fortnite: así puedes descubrir la magia de esta plaza emblemática

La transformación digital ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad, especialmente cuando se trata de conectar con las nuevas generaciones. En este contexto, Castilla-La Mancha ha decidido dar un paso innovador al integrar uno de sus espacios más icónicos, la Plaza Mayor de Almagro, en el universo del popular videojuego Fortnite.

Dirigida especialmente a un público joven, esta iniciativa nace con la intención de renovar la forma de promocionar el patrimonio cultural y turístico de la región. Frente a unos hábitos de consumo marcados por la inmediatez, los contenidos breves y el componente lúdico, el Gobierno regional ha optado por aprovechar el potencial de las plataformas más influyentes del momento. Y pocas son tan poderosas como Fortnite, con millones de usuarios repartidos por todo el planeta.

La Plaza Mayor de Almagro, símbolo cultural de Ciudad Real y emblema del Siglo de Oro español, será uno de los primeros escenarios castellanomanchegos en estar disponible dentro del videojuego. Esta representación digital permitirá que jugadores de todo el mundo no solo exploren su arquitectura histórica, sino que participen en dinámicas y retos interactivos ambientados en el contexto histórico y cultural de la región.

El proyecto, liderado por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, cuenta con una inversión de 265.000 euros y se desarrollará en dos fases. En la primera, se diseñará el contenido que se incluirá en el juego, incluyendo personajes históricos, escenarios y experiencias. Una vez aprobado el planteamiento por parte de la Junta, dará comienzo la segunda fase: la implementación del contenido dentro de Fortnite.

Está previsto que se creen tres minijuegos temáticos y se incorporen personajes históricos relevantes para Castilla-La Mancha. Además, la experiencia incluirá elementos promocionales como productos regionales, cupones digitales y otros recursos para dar visibilidad a la cultura, la historia y las tradiciones locales.

Aunque por ahora no se ha revelado una fecha de lanzamiento definitiva, ya se ha confirmado que la Plaza Mayor de Almagro será la joya patrimonial que inaugure esta experiencia. Más localizaciones y personajes históricos irán sumándose progresivamente a esta aventura virtual.

Con esta iniciativa, Castilla-La Mancha se coloca entre las regiones pioneras de España en el uso de videojuegos como herramienta de difusión cultural. El objetivo se centra en acercar la historia y el patrimonio a los jóvenes utilizando sus propios canales de entretenimiento.