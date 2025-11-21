Suplantan la identidad de dos vecinos de Pozohondo y de Aguas Nuevas apara apostar en casinos online

La Guardia Civil de Albacete han investigado a dos personas, de 31 y 32 años de edad, como presuntas autoras de un delito de usurpación de estado civil tras darse de alta con una identidad falsa en casinos online.

Al parecer, los autores habrían utilizado la identidad de dos vecinos de las localidades albaceteñas de Pozohondo y de Aguas Nuevas para inscribirse en las plataformas y no declarar los beneficios obtenidos en las apuestas.

Durante las investigaciones, los agentes pudieron averiguar cómo dos personas habían obtenido datos personales de las víctimas, los cuales utilizaron para darse de alta en casinos virtuales y no declarar a su nombre los ingresos. Tal y como ha informado la Guardia Civil, en el caso de Pozohondo los beneficios ascendían a 705 euros y en el caso de Aguas Nuevas a 909 euros.

Las víctimas descubrieron la usurpación de su identidad cuando realizaban gestiones para preparar sus declaraciones de la Renta del año 2024. Fue entonces cuando la Agencia Tributaria les notificó que debían tributar por ingresos obtenidos en casinos virtuales en ese ejercicio fiscal, al no haber sido declarados en su momento.

Así actuaban

El modus operandi utilizado por los autores se basaba en crear cuentas en casinos online, utilizando la identidad de las víctimas. Al recibir los beneficios que le reportaban las apuestas, que sacaban rápidamente de sus cuentas, sus datos no figurasen en los registros del casino, eludiendo así el pago de los impuestos que le corresponderían.

Según los datos del Ministerio de Consumo, en 2024 se presentaron más de 7.700 denuncias por este mismo tipo de delitos.

Las diligencias, instruidas por efectivos de la Guardia Civil de Pozohondo y Aguas Nuevas, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la capital albacetense.

Cómo actuar ante hechos similares

La Guardia Civil recuerda que, si un ciudadano recibe una notificación de la Agencia Tributaria, deberán presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, debe contactar con la casa de apuestas para solicitarle el cierre de esa cuenta y la expedición de un certificado de actividad, aportando a la Agencia Tributaria toda esa documentación.

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ofrece a los ciudadanos el servicio de alertas por suplantación de identidad en plataformas de juego online Phishing Alert, que detecta cualquier intento de activación de un registro de usuario en un operador de juego de ámbito estatal por personas que proporcionen datos de identidad coincidentes con los del ciudadano inscrito en el servicio.