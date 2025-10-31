Talavera celebra como "gran noticia" que el AVE a Madrid llegue en 2030, aunque la conexión con Portugal se retrasa cuatro años

El portavoz del equipo de Gobierno Jesús García-Barroso ha celebrado como "excelente noticia" que Bruselas haya ratificado que el AVE Madrid-Talavera estará operativo en cinco años, en el 2030, al tiempo que ha subrayado que la conexión con Portugal podría retrasarse hasta 2034.

Así lo ha avanzado este viernes Garcia-Barroso, quien ha recordado que "Europa se ha pronunciado en los mismos términos en los que ya lo hizo el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en su visita a Talavera el pasado 23 de octubre".

Una visita en la que trasladó al alcalde que el tramo de la alta velocidad Talavera-Navalmoral de la Mata estará hecho antes de 2030 y para 2027-2028 la electrificación de la línea convencional estará operativa.

Barroso ha señalado que la línea de AVE entre Madrid y Talavera estará lista en 2030, por lo que, "Talavera se va a poner de primera". "Tenemos el compromiso del Secretario de Estado de contar con la instalación para el año 2030", ha reiterado.

Considera que ese "es el mensaje con el que la ciudad tiene que quedarse", ya que "estamos abriendo un futuro, que es real por los compromisos adquiridos tanto por parte del Ministerio de Transportes como por parte de Bruselas". "Es una gran noticia para nuestra ciudad", ha puntualizado.

Ampliación hasta 6 kilómetros

También ha reiterado que, según informó el Secretario de Estado, el paso del AVE "no solo va a suponer un arreglo en el entorno de esta infraestructura" -que inicialmente se preveía en un tramo de 3 kilómetros-, sino que se va a ampliar hasta llegar a los 6 kilómetros, por lo que "va a solucionar los problemas de permeabilidad en esa infraestructura a lo largo de su tránsito por Talavera".

Por último, el portavoz ha señalado que esta medida "va a ser muy buena para Talavera, y nos va a abrir un escenario y un futuro que estamos necesitando desde hace décadas".