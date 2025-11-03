El termómetro cae en Castilla-La Mancha a partir de este día: bajan las máximas y llegan las lluvias intensas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 3 de noviembre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas de madrugada y de nubosidad baja en el cuadrante suroriental, que tenderá a despejarse en las horas centrales del día. Por la parte, se esperan intervalos de nubes altas que cruzarán la región de oeste a este.

No se descartan brumas y algún banco de niebla en zonas altas de Cuenca y Albacete al principio y final del día. Viento flojo variable con predominio de la componente este durante la primera mitad del día y la componente sur durante la segunda.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un descenso, situándose entre 5 y 7 grados, mientras que las máximas tenderán a subir, excepto en el sureste de Albacete, donde podrían descender ligeramente. Se prevé que los termómetros alcancen 21 grados en Toledo, y 19 en el resto de la comunidad autónoma.

La jornada de este martes, 4 de noviembre, estará protagonizada por intervalos nubosos con nubosidad baja matinal en el tercio oriental. También se esperan probables brumas y bancos de niebla en la Mancha durante la madrugada. No se descartan lluvias débiles y dispersas en el tercio noroccidental por la tarde. Viento flojo de componente sur.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos con respecto a los valores registrados en la jornada anterior, aunque podrían situarse en ligero ascenso, más acusado en el caso de las mínimas. Se prevén mínimas de 10 grados en Albacete, 8 en Toledo, 7 en Ciudad Real y Cuenca y 5 en Guadalajara. Las máximas alcanzarán 23 grados en Toledo, 22 en Ciudad Real, 20 en Albacete, 19 en Guadalajara y 18 en Cuenca.

Para este miércoles, 5 de noviembre, los cielos se mantendrán nubosos o cubiertos, con lluvias débiles de oeste a este por la tarde, que serán más intensas en el tercio noroccidental. El viento soplará flojo de componente e irá girando a componente oeste a lo largo del día, tendiendo a arreciar al final del día.

Las temperaturas en ascenso, que podrá ser localmente notable en las máximas en Parameras de Molina. De esta forma, llegarán a valores de 22 grados en Guadalajara, 20 en Ciudad Real y Guadalajara, 19 en Albacete y 18 en Cuenca. Las mínimas, por su parte, irán desde los 8 grados en Guadalajara hasta los 11 en Albacete.

Más nubes y un descenso térmico generalizado

De cara a este jueves, 6 de noviembre, continuarán los cielos nubosos o cubiertos hasta por la tarde, cuando tenderán a despejarse. No se descartan brumas y bancos de niebla en zonas altas de la de montaña durante la madrugada. Además, se prevén lluvias y chubascos débiles, que remitirán progresivamente durante la tarde. El viento soplará flojo de suroeste y sur, girando a noroeste y oeste a lo largo del día, con intervalos de moderado durante las horas centrales.

Las temperaturas registrarán un descenso generalizado, notable en amplias zonas de Guadalajara, norte de Cuenca, Toledo y Ciudad Real. Se esperan mínimas de entre 6/7/8 grados en toda la comunidad autónoma y máximas de 17 en Toledo, 13 en Cuenca y 14 en el resto del territorio castellanomanchego.