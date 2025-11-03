Acceso

Castilla-La Mancha

El tiempo

El termómetro cae en Castilla-La Mancha a partir de este día: bajan las máximas y llegan las lluvias intensas

La semana comienza con cielos poco nubosos, intervalos de nubes altas de madrugada y posibles brumas o bancos de niebla

GRAFAND1476. CÓRDOBA, 29/10/2025.- Una mujer intenta mantener su paraguas abierto bajo una intensa lluvia con viento en el Puente Romano de Córdoba, este miércoles en el que el Ayuntamiento ha activado un dispositivo de vigilancia y prevención de Policía Local ante el aviso naranja decretado por la Aemet por fuertes lluvias en la capital cordobesa. EFE/ Salas
Imagen de una mujer refugiándose de la lluviaSalasAgencia EFE
María Martín Balmaseda
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 3 de noviembre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas de madrugada y de nubosidad baja en el cuadrante suroriental, que tenderá a despejarse en las horas centrales del día. Por la parte, se esperan intervalos de nubes altas que cruzarán la región de oeste a este.

No se descartan brumas y algún banco de niebla en zonas altas de Cuenca y Albacete al principio y final del día. Viento flojo variable con predominio de la componente este durante la primera mitad del día y la componente sur durante la segunda.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un descenso, situándose entre 5 y 7 grados, mientras que las máximas tenderán a subir, excepto en el sureste de Albacete, donde podrían descender ligeramente. Se prevé que los termómetros alcancen 21 grados en Toledo, y 19 en el resto de la comunidad autónoma.

La jornada de este martes, 4 de noviembre, estará protagonizada por intervalos nubosos con nubosidad baja matinal en el tercio oriental. También se esperan probables brumas y bancos de niebla en la Mancha durante la madrugada. No se descartan lluvias débiles y dispersas en el tercio noroccidental por la tarde. Viento flojo de componente sur.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos con respecto a los valores registrados en la jornada anterior, aunque podrían situarse en ligero ascenso, más acusado en el caso de las mínimas. Se prevén mínimas de 10 grados en Albacete, 8 en Toledo, 7 en Ciudad Real y Cuenca y 5 en Guadalajara. Las máximas alcanzarán 23 grados en Toledo, 22 en Ciudad Real, 20 en Albacete, 19 en Guadalajara y 18 en Cuenca.

Para este miércoles, 5 de noviembre, los cielos se mantendrán nubosos o cubiertos, con lluvias débiles de oeste a este por la tarde, que serán más intensas en el tercio noroccidental. El viento soplará flojo de componente e irá girando a componente oeste a lo largo del día, tendiendo a arreciar al final del día.

Las temperaturas en ascenso, que podrá ser localmente notable en las máximas en Parameras de Molina. De esta forma, llegarán a valores de 22 grados en Guadalajara, 20 en Ciudad Real y Guadalajara, 19 en Albacete y 18 en Cuenca. Las mínimas, por su parte, irán desde los 8 grados en Guadalajara hasta los 11 en Albacete.

Más nubes y un descenso térmico generalizado

De cara a este jueves, 6 de noviembre, continuarán los cielos nubosos o cubiertos hasta por la tarde, cuando tenderán a despejarse. No se descartan brumas y bancos de niebla en zonas altas de la de montaña durante la madrugada. Además, se prevén lluvias y chubascos débiles, que remitirán progresivamente durante la tarde. El viento soplará flojo de suroeste y sur, girando a noroeste y oeste a lo largo del día, con intervalos de moderado durante las horas centrales.

Las temperaturas registrarán un descenso generalizado, notable en amplias zonas de Guadalajara, norte de Cuenca, Toledo y Ciudad Real. Se esperan mínimas de entre 6/7/8 grados en toda la comunidad autónoma y máximas de 17 en Toledo, 13 en Cuenca y 14 en el resto del territorio castellanomanchego.

