El termómetro se desploma hasta los 3 grados este día en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 6 de noviembre, cielos nubosos o cubiertos, aunque por la noche se abrirán algunos claros. Durante la madrugada y primeras horas del día se formarán brumas y bancos de niebla, principalmente en zonas altas de montaña. Hay posibilidad de lluvias y chubascos dispersos de madrugada, que pueden ir acompañados de tormentas aisladas. No se descarta que duraste el resto del día queden restringidos al cuadrante noreste.

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán notablemente en Ciudad Real, oeste de Albacete, Mancha de Toledo y Sistema Ibérico, donde el descenso puede ser muy acusado. De esta forma, se alcanzarán 16 grados en Toledo, 15 en Guadalajara y Albacete, 14 en Ciudad Real y 12 en Cuenca.

El viento soplará flojo a moderado del oeste y suroeste, más intenso en las horas centrales. Al final del día, amainará en Toledo y Ciudad Real, aunque no se descartan rachas muy fuertes en las cumbres de Alcaraz y Segura durante la madrugada.

La jornada de este viernes, 7 de noviembre, estará protagonizada por intervalos nubosos, que tenderán a cubrirse progresivamente durante la madrugada. Se esperan brumas y nieblas en zonas altas de madrugada y por la noche y sin descartarse dispersas en el resto. Por la tarde, llegarán lluvias y chubascos acompañados de tormentas.

Las máximas registrarán valores de entre 14/15/16 grados en todo el territorio castellanomanchego. Por su parte, las mínimas se mantendrán sin cambios en Alcaraz y Segura y en ligero descenso en el resto, situándose en 9 grados en Toledo, 6 en Albacete, 5 en Ciudad Real, 4 en Guadalajara y 3 en Cuenca.

En las zonas altas de Cuenca y Guadalajara podrían darse heladas débiles y dispersas. El viento irá de flojo a moderado de componente oeste, girando a sur y suroeste al final de la tarde en Toledo y Ciudad Real.

Fin de semana

Este sábado, 8 de noviembre, se espera un día nuboso o cubiertos, con tendencia a abrirse claros a partir del medio día en la mitad oeste y a partir de la noche en el resto. Durante la primera mitad del día, habrá lluvias y chubascos, más probables y extensos en la mitad este. También se esperan heladas débiles puntuales en Parameras y Serranía de Guadalajara.

Tras un ligero ascenso de las mínimas en la mitad este, se registrarán valores que oscilarán entre los 7 y 5 grados en toda la comunidad autónoma. Las máximas se posicionarán en 17 en Toledo, 16 en Ciudad Real, 14 en Albacete y Guadalajara, y 12 en Cuenca. El viento irán de flojo a moderado del suroeste, girando a noroeste por la mañana y amainando a flojo por la noche, sin descartarse rachas muy fuertes por la mañana en Hellín y Almansa.

Para este domingo, 9 de noviembre, se prevén intervalos nubosos en el oeste y despejado en el resto, cubriéndose de oeste a este por la tarde. Las mínimas registrarán un ligero descenso, con heladas débiles en Parameras y puntos de las Serranías de Cuenca y Guadalajara; mientras que las máximas subirán ligeramente, sobre todo en zonas de montaña.