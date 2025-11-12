Toledo corre por la Diabetes: dos días llenos de deporte, música y solidaridad

Toledo se prepara para vivir un fin de semana cargado de citas que combinan "deporte, música y solidaridad", enmarcadas en el calendario de actividades de Toledo como Ciudad Europea del Deporte.

Así lo avanzaba este martes el concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, quien ha anunciado la publicación de la resolución provisional de las ayudas a clubes, por un valor de 45.000 euros, cuya lista ya está disponible para consulta y posibles alegaciones.

La primera tendrá lugar este sábado, 15 de noviembre, con el Campeonato Regional de Gimnasia Rítmica en el pabellón Rafael del Pino. Ese mismo día, a las 20.30 horas, se desarrollará un concierto de música deportiva a cargo de la Unión Musical Benquerencia en el pabellón del gimnasio de San Lázaro.

Al día siguiente, el domingo 16 de noviembre se celebrará la IX Carrera Popular y la X Marcha por la Diabetes, un evento organizado por la Asociación de Diabéticos de Toledo (ADITO) con la colaboración del Ayuntamiento.

Este año, el Paseo de Recaredo será el punto de partido y de llegada, debido a las obras en el parque de la Vega y el Paseo de Merchán. La cita deportiva comenzará a las 10.00 horas y, según ha añadido la presidenta de ADITO, Noemí Gallardo, con ella se "busca visibilizar el día a día de las personas con diabetes y fomentar hábitos saludables en toda la población".

Por su parte, el organizador de la prueba, Santiago Sánchez Neira, ha destacado que el recorrido discurrirá por la senda ecológica con un trazado de unos 5 kilómetros para la carrera y 4,5 kilómetros para la marcha.

"No se trata solo de una competición, sino de una jornada de convivencia, sensibilización y apoyo mutuo", ha detallado Sánchez Neira, al tiempo que ha recordado el lema de la prueba, 'Muévete por la diabetes', que resume perfectamente el espíritu de esta cita.

Esta edición rendirá homenaje a la Agrupación Scout Seoni 576 de Toledo por su colaboración en la organización del recorrido y en la ayuda a los participantes. Además, se entregarán otros dos reconocimientos a personas destacadas por su compromiso con la diabetes, cuyos nombres se conocerán durante la ceremonia de premios.

Día Mundial de la Diabetes

Durante su intervención, la presidenta de la Asociación ha leído el manifiesto con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre en honor al nacimiento de Sir Frederick Grant Banting, codescubridor de la insulina.

El lema para el periodo 2024-2026, bajo el lema 'Común Diabetes y bienestar', se centra en el impacto de la diabetes en el entorno laboral, realzando la necesidad de "crear espacios de trabajo inclusivos y saludables, libres de estigma, con medidas de flexibilidad laboral y acceso a alimentos saludables".

Según han trasladado, España es el segundo país de Europa con mayor prevalencia de diabetes, con un 14,1% de la población entre 20 y 79 años afectada, y más de 5 millones de personas diagnosticadas, de las cuales cerca de 290.000 residen en Castilla-La Mancha.

Esto hace que asociaciones como ADITO reclamen mayor apoyo institucional en la educación, así como más recursos para el control y monitorización de la enfermedad, la presencia de enfermeras escolares y el respaldo a las familias que conviven con esta patología.