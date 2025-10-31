Toledo Matsuri regresa con más de 200 actividades en más de 17.000 metros cuadrados dedicados a la cultura japonesa

Toledo volverá a llenarse de kimonos, cosplay, talleres y mucho ambiente japonés con una nueva edición del Toledo Matsuri, que se celebrará los días 11 y 12 de abril de 2026 en el entorno del Salto del Caballo.

Así lo avanzó este jueves la concejal de Cultura, Ana Pérez, durante la presentación del cartel de esta cuarta edición -firmado por el ilustrador Toni Infante- y ha destacado que el Matsuri "refuerza la proyección cultural de la ciudad ", dentro de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

El festival, que se ha convertido en todo un referente del ocio alternativo en Castilla-La Mancha, llega con más de 200 actividades, 70 horas de talleres, 12 escenarios y zonas temáticas y más de 17.000 metros cuadrados dedicados a la cultura nipona.

Según Pérez, el festival es "seguro, diverso, inclusivo y una cita de referencia que une la cultura japonesa con la nuestra a través de talleres, exposiciones, música, exhibiciones y juegos".

Entre las novedades, el director del festival, Emilio García, ha adelantado una zona gamer ampliada, un pabellón con más de 90 artistas y artesanos, una completa zona familiar con actividades para los más pequeños, y una oferta gastronómica japonesa renovada, acompañada por actuaciones musicales y concursos de cosplay en el escenario principal.

El festival espera superar los 10.000 asistentes durante el fin de semana y contará con la colaboración de más de 800 personas entre artistas, expositores, voluntarios y personal técnico.

"Toledo Matsuri no es solo un festival, es una comunidad viva que crece cada año gracias al entusiasmo del público", aseguró Pérez.

En cuanto al cartel de Toledo Matsuri 2026, la concejal de Cultura destacó que la obra "es impactante, colorido y muy atractivo, manteniendo la línea visual que caracteriza al festival y que cada año sorprende al público".