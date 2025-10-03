Toledo queda fuera de los fondos europeos y su alcalde califica la decisión de "arbitraria y grosera"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha alzado la voz este lunes ante los medios para denunciar la exclusión de la ciudad de los fondos europeosFEDER destinados a planes de actuación para entidades locales, algo que ha calificado como una decisión "arbitraria, descarada y grosera".

Toledo había presentado un ambicioso Plan de Actuación Integrado bajo el título 'Toledo: transformamos nuestro futuro', que incluía tres proyectos clave: 'Toledo Romano', 'Toledo Social' y 'Toledo Dinámico'. "Proyectos de inmensa relevancia para el presente y el futuro de la ciudad", ha recalcado el alcalde. Sin embargo, mientras que el resto de capitales de provincia de Castilla-La Mancha sí han recibido fondos -y en la misma cantidad-, Toledo ha quedado completamente fuera.

El plan toledano ha sido elaborado por la consultora IDEL, la misma que en la legislatura pasada diseñó los proyectos para los fondos Next Generation. De las 16 propuestas que esta empresa ha presentado en toda España, la única que ha sido rechazada ha sido la de Toledo.

Velázquez ha subrayado que la resolución es clara, puntualizando que "Toledo ha sido el único proyecto excluido entre todos los presentados en la región, a pesar de tratarse de actuaciones necesarias y estratégicas". A su juicio, todo apunta a una decisión que va en "contra el interés de la ciudad".

Durante su intervención, y según ha informado el Consistorio en nota de prensa, Velázquez también ha recordado que Toledo es la única capital de Castilla-La Mancha con más de 75.000 habitantes que no ha recibido ni un euro y ha comparado la situación con Andalucía, donde todas las capitales han sido beneficiadas con las mismas asignaciones. En este punto, ha recalcado que tampoco han fondos de los nueve proyectos comarcales presentados por la Diputación Provincial de Toledo.

El alcalde ha señalado directamente a la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, a quien responsabiliza de esta exclusión. Ha recalcado que la situación es "descarada y grosera" y que, tras lo sucedido con el cuartel de la Guardia Civil, las obras de la Delegación del Gobierno o el tercer carril, a ningún toledano debería quedarle duda alguna sobre la falta de compromiso.

Además, ha alertado sobre otros proyectos que podrían verse amenazados si se mantiene esta línea como la conservación del Circo Romano, la construcción del puente del Polígono, la conexión del AVE Madrid-Lisboa o incluso la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031.

"No nos van a arrugar"

Pese a todo, ha dejado claro que este tipo de obstáculos no van a frenar al equipo de Gobierno. "No nos van a arrugar", ha dicho con firmeza, insistiendo en que cada tropiezo solo les da más fuerza, más ganas y más ilusión para seguir trabajando por Toledo.

Velázquez ha anunciado además que el Ayuntamiento presentará alegaciones en los próximos diez días y que van a exigir que se hagan públicas las puntuaciones de todos los proyectos. Según ha explicado, van a recurrir la resolución porque, aseguran, han detectado varias irregularidades.

Por último, ha asegurado que van a seguir "dejándose la piel" como han hecho "desde el primer día".