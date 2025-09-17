Toledo, en shock: una de las discotecas más antiguas de España lanza un mensaje de despedida lleno de incertidumbre

"Se apagan las luces de un lugar que marcó generaciones. Más de medio siglo de bailes, de risas, de primeros besos y de esas noches que juramos que serían la última… y nunca lo fueron". Con estas palabras, difundidas en redes sociales, la mítica discoteca Sithon's ha encendido la alarma emocional en Toledo.

El mensaje, cargado de simbolismo, ha sido interpretado como el posible cierre definitivo del local tras 55 años de historia. Sin embargo, la ambigüedad de la publicación ha desatado todo tipo de conjeturas: ¿es un adiós real, un traslado o una acción promocional?

Desde que abriera sus puertas el 13 de octubre de 1969, Sithon's no solo fue una sala de fiestas, fue escuela de vida nocturna para varias generaciones de toledanos. En una ciudad marcada entonces por las costumbres tradicionales, la discoteca ofreció un espacio distinto, donde el baile, la libertad y la música se convirtieron en ritual social.

Con más de medio siglo de actividad ininterrumpida, Sithon's es considerada también una de las discotecas más antiguas de España, y su trayectoria ha dejado huella en la historia cultural de la ciudad.

"Esto fue una revolución, de poder salir y despeinarse", recordaban sus impulsores el año pasado, durante la celebración del 55 aniversario. Desde entonces, cientos de noches han quedado en la memoria colectiva de quienes vivieron allí sus primeras salidas, sus grandes fiestas universitarias o simplemente las madrugadas que no querían terminar.

El texto publicado en redes también recoge ese tono de despedida agradecida. "Ha sido el lugar donde Toledo aprendió a vivir la noche. Sus recuerdos seguirán encendidos para siempre. Gracias, Sithon's, por ser historia, por ser magia y por enseñarnos que las mejores noches… siempre se bailan juntos".

¿Adiós real o simple pausa?

A pesar del carácter emocional del mensaje, los responsables del local no han confirmado de forma explícita un cierre definitivo, lo que ha generado confusión. En el vídeo, editado en blanco y negro, aparecen imágenes del interior de la sala y, al final, un cartel de "se alquila", que hasta el momento no se ha colocado físicamente en el establecimiento. Tampoco se ha emitido ningún comunicado aclaratorio, ni se han ofrecido detalles sobre si se trata de un cierre temporal, un traslado o una campaña de cambio de etapa.

Esa falta de certeza ha provocado todo tipo de reacciones en redes, desde el lamento sentido de quienes escriben "luto riguroso", "gracias por hacernos disfrutar" o "20 años bailando aquí", hasta el escepticismo de otros que preguntan "¿qué inocentada es esta?".

Hasta este verano, Sithon’s seguía activa con eventos en la terraza del Cigarral Monterrey, aprovechando las noches cálidas y demostrando que aún conservaba tirón. Por eso, muchos de sus seguidores aún dudan de que esta despedida sea definitiva.