Tolón acusa al PP de "perjudicar a sus vecinos" al rechazar la quita de deuda autonómica

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha cargado este miércoles contra las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que han decidido rechazar la quita de deuda aprobada por el Consejo de Ministros.

"Lo que están haciendo es perjudicar a los vecinos y vecinas de sus comunidades autónomas. Que expliquen claramente por qué desprecian un instrumento que el Gobierno de España pone a su disposición", ha reclamado la representante del Ejecutivo central antes de presidir la Junta Local de Seguridad de Olías del Rey, convocada con motivo de las fiestas patronales de la localidad.

Allí, Tolón ha lamentado que la negativa de los gobiernos autonómicos del PP no responda a criterios económicos, sino a una estrategia de enfrentamiento político. "Se oponen únicamente porque el señor Feijóo ha dicho que no quiere llegar a ningún acuerdo con el Gobierno de España", ha reprochado.

La delegada ha insistido en que con esta postura son los propios ciudadanos quienes salen perdiendo, ya que no podrán aprovechar el "esfuerzo financiero" que está realizando el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha subrayado que la financiación autonómica ha crecido en más de un 30% en los últimos años, no solo gracias a la condonación parcial de la deuda, sino también mediante las entregas a cuenta.